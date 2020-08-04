Бейсболисты клуба "Сент-Луис" отдохнули в казино. После этого спортсмены сдали положительные тесты на коронавирус.

Результаты тестов "кардиналов" стали известны в четверг. MLB отреагировала молниеносно. Лига отменила встречу "Сент-Луиса" и "Милуоки", которая должна была состояться на выходных. Вероятно, придется отложить и другие матчи сезона.

Читайте также: Девушка, которая дарит наслаждение топовым покеристам мира

Информацию, что игроки "кардиналов" посещали игорное заведение, уже подтвердили. Как и то, что трое бейсболистов и еще четверо работников клуба сдали положительные тесты на COVID-19. Их имена не разглашают.

Также неизвестно, какое именно казино посетили спортсмены. Вероятно, это было заведение в Миннесоте или Милуоки.

Отметим, что "Сент-Луис" является одним из аутсайдеров MLB. "Кариналы" занимают предпоследнюю четвертую строчку своего дивизиона.