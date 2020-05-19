Покер на раздевание: правила и варианты игры – фото

Покер на раздевание или стрип-покер, в отличие от своего "старшего брата" – скорее развлечение, чем спорт. Впрочем, это не значит, что в него можно играть без правил.

Собственно, во многих странах происходят цели турниры по стрип-покеру. Один из таких даже официально попал в книгу рекордов Гиннеса. В 2006 году в Лондоне сыграть в покер на раздевание решили 196 желающих, что и стало мировым рекордом.



Рекордный турнир по стрип-покеру / фото: Getty Images

Итак, что нужно для игры в стрип-покер:

Знать правила покера

Карты, фишки...

Смелость и готовность снимать с себя одежду

Примерно одинаковое количество предметов одежды для каждого игрока

Договоренность перед началом игры о том, как далеко вы готовы зайти в раздевании

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Как играть

Сама игра происходит по обычным правилам покера. Чаще всего выбирают Холдем или старый добрый Дро-покер. Комбинации, порядок ставок, действия за столом – все по сценарию традиционных покерных соревнований. Главное же отличие заложено в названии – в процессе игры придется терять элементы одежды. А вот о том, когда следует раздеваться, есть несколько вариантов.

Варианты игры

Классический стрип-покер

В классическом покере на раздевание одежду используют как ребай. То есть, начинается все традиционно, а когда кто-то проигрывает весь стек, он вынужден менять элемент одежды на фишки, чтобы вернуться в игру. И так до тех пор, пока одетым не останется только один.

Быстрый стрип-покер

В этом варианте одежду следует снимать с себя после каждой проигранной раздачи на шоудауне. Такая игра будет проходить, конечно, гораздо быстрее. Однако, важно с этой скоростью не переборщить, ведь если все закончится за 10 минут, то как следует развлечься вряд ли удастся.

СКОЛЬКО ОДЕЖДЫ?

Если речь идет о честном покере на раздевание, то все участники должны быть в равных условиях. То есть перед игрой следует договориться, сколько элементов одежды будет на каждом игроке. Например, на упомянутом нами рекордном турнире по стрип-покеру каждый участник надевал на себя 5 предметов. А то, в каком порядке их снимать – воля ваша. Кто-то начинал с кепки, а кто-то, наоборот, оставлял ее напоследок. Самым стеснительным, так или иначе, позволяли завернуться в простыню.

На самом деле вариантов игры в стрип-покер может быть множество и ограничения – только ваша фантазия и раскованность. К процессу, например, можно добавить игру в "желание", за выполнение которых можно будет вернуть себе часть одежды. А сам процесс раздевания можно превратить в целое представление.

Главная же цель остается неизменной – получить удовольствие от игры в покер.