Пока в Украине ситуация с коронавирусом не то чтобы улучшается, у испанцев в этой сфере куда больше оснований для радости.

В частности, на Пиренеях уже открыли одину из крупнейших покерных площадок старого света – Casino Barcelona. Именно здесь, среди прочего, обычно проходит испанский этап Европейского покерного тура (EPT).

Читайте также: Байки от дедушки Брансона: как потерять 5000 долларов за 10 секунд

К турнирам в Барселоне, правда, пока не спешат возвращаться. В отличие от чешского Розвадова , где уже доступны все виды покера, в Casino Barcelona пока можно сыграть только в кэш. Да и санитарные ограничения здесь серьезнее, чем в Чехии:

Ношение масок в помещении – обязательное

Измерение температуры на входе

Большое количество санитайзеров, одноразовых салфеток, мусорных баков с педалями для ограничения контакта

В лифте можно передвигаться только по одному, а в зале будут маркеры социальной дистанции

Регулярная дезинфекция помещений

Сам зал и все предметы будут постоянно дезинфицировать. За игровыми столами покеристов будут разделять плексигласовые перегородки.

Несмотря на все эти меры, еще рано говорить о возвращении в Барселону больших турниров, впрочем положительная тенденция по всей Европе не может не радовать игроков.