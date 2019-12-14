Покер для начинающих: блайнды

Блайнд, или слепая ставка, – это ключевой атрибут игры в покер. Именно учитывая размер блайндов и позицию за столом игроки строят свою стратегию в каждой раздаче.

Одна из главных миссий блайндов – заложить фундамент нового банка. Первоначальные взносы – малый (small blind) и большой (big blind) блайнды, а цена первого в два раза ниже "старшего брата", поочередно делают все игроки за столом.



Блайнды в покере. Источник: wikipedia

И здесь в игру вступает еще один неотъемлемый элемент игры – баттон (the button), или же кнопка дилера. После каждой раздачи она совершает путешествие по часовой стрелке, останавливаясь напротив следующего игрока за столом. Сосед баттона слева обязан поставить малый блайнд, следующий игрок – большой.

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И не стоит забывать, блайнд не только принципиальная штука, но и нестабильная. В покерных турнирах его стоимость за определенный промежуток времени растет.