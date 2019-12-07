Покер для начинающих: разновидности турниров

С ростом популярности покера, прежде всего в онлайне, игрокам предлагают не только многообразие видов игры, но и немало типов турниров.

Рибайники

Если играешь агрессивно и часто рискуешь всем стеком, тебе будут по душе турниры рибайники. От английского – rebuy – еще один докуп. Причем, как правило, их количество, рибаев, является неограниченным. Такие турниры захватывают своей динамичностью и заставляют изрядно варьировать стратегией. В то же время, рибайники могут существенно ударить по кошельку – каждый следующий докуп будет стоить тебе размера стартового взноса.



Турниры рибайники. Фото: Poker Match

В конце концов, после завершения периода рибаев, придется потратиться и на аддон (англ. Add-on) – дополнение. Можно в последний раз увеличить размер своего стека суммы, как правило, вдвое превышающую бай-ин.

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Фризауты

Куда более сдержанную тактику игры придется выбрать в классической разновидности турнира – фризаут (англ. Freezeout). Здесь у тебя не будет еще одного шанса, нужно перманентно наращивать стартовый стек. Правда существуют и фризауты с повторным входом, обычно только одним. Турниры без докупов наиболее популярны в офлайне. В частности, на главных покерных сериях WSOP и EPT.



Турниры фризауты. Фото: WSOP

Нокауты

А вот на покерных интернет-платформах активно играют в турниры по нокаут-системе. Где, кроме призовых, ты получаешь мгновенное вознаграждение за выбивание каждого игрока. К тому же бонус может быть не только фиксированным, как в турнирах нокаутах (англ. Knockout или KO), но и растущим, прогрессивным.



Турниры нокауты. Фото: pokerfanatics

В турнирах прогрессив нокаут (PKO) вознаграждение за "голову" соперника колеблется в зависимости от того, насколько активно он выбивал игроков.