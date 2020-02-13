Каковы главные преимущества профессии игрока в покер? "Она приносит свободу!" – тут же воскликнет большинство любителей. На первый взгляд, все выглядит именно так: покеристы не сидят в душном офисе, не выполняют капризы руководителя и в любой день могут взять выходной. Но это лишь одна сторона медали.

На самом деле покер почти не отличается от других видов деятельности и имеет немало недостатков, в том числе и офисные проблемы, например, малоподвижный образ жизни или нездоровое питание. Недаром лучшие мировые игроки уделяют огромное внимание спортивной подготовке и диете, так как Итак, как же подготовить себя к покерной сессии?

Физическая подготовка

Главной ценностью спортивных упражнений является то, что они улучшают кровоснабжение мозга, помогают преодолеть стресс и нормализовать сон, а также повышают общую выносливость и силу. Как это сказывается на уровне игры в покер?

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Мозг насыщается кровью, а это означает, что игрок лучше концентрируется и скорость его решений значительно возрастает. Длинные сессии больше не являются проблемой, а легкая эйфория, связанная с выбросом эндорфинов (гормонов радости), поможет справиться с тильтом.

Общая выносливость особенно пригодится во время живых покерных серий, когда игрок не имеет возможности подобрать комфортное кресло или проветрить помещение. Подготовленные покеристы лучше преодолевают усталость и демонстрируют более стабильные результаты, в отличие от коллег, которые мечтают о перерыве.



Покер здорового человека. Фото: Poker news

Высыпайтесь, спортсмены!

Недостаток сна негативно влияет на весь организм и может стать причиной расстройств, в частности ухудшения концентрации и памяти. Кроме того, регулярное недосыпание снижает иммунитет и значительно повышает вероятность возникновения тяжелых заболеваний.

В идеале человек должен спать не менее 8 часов в сутки и засыпать в промежутке от 22:00 до 00:00. Это позволяет в полной мере задействовать восстановительные функции организма и подготовить его к новому дню.

Какой спорт выбрать?

Для поддержания формы покеристу совсем не обязательно становиться профессиональным спортсменом. Положительный эффект принесут любые физические нагрузки, например, прогулки на свежем воздухе, подвижные игры, плавание или фитнес.



Даниэль Негреану. Фото: fsmag.com

Крайне важным фактором для улучшения самочувствия является регулярность нагрузок. Ежедневные прогулки и посещение спортивного зала два-три раза в неделю очень быстро повлияют на результативность покерных сессий и сделают игрока более опасным соперником за столом.

Правильное питание

"Мы есть то, что мы едим",– сказал великий медик Гиппократ. И это правда: питание имеет непосредственное влияние на наши внутренние органы, а следовательно, и на общее самочувствие. Однако ритм жизни современного человека, а особенно покерного игрока, заставляет отказаться от рекомендованных принципов здорового питания и отдать предпочтение фастфуду.

Разве найдется покерист, который во время сессии не любит открыть пачку чипсов и запить их колой? Но такая еда содержит огромное количество сахара, жиров и других вредных веществ, которые снижают активность нашего мозга.

Например, соль повышает кровяное давление и заставляет сердце работать со значительной перегрузкой, ухудшая состояние артерий, а сахар, который содержится в выпечке, печенье или кока-коле, способствует развитию ожирения и потере трудоспособности.

Что происходит, когда человек ест сладости? Глюкоза дает кратковременный прилив сил, а затем вызывает резкое падение сахара в крови, что приводит к головокружениям, апатии и снижению внимания. Таким образом, покерист становится заложником сладких продуктов, автоматически ухудшая собственные результаты!

Очевидно, что покер-про просто обязан оптимизировать питание, отдав предпочтение здоровой пище. Отказ от алкоголя, употребление овощей, нежирного мяса, сыра и различных каш существенно повысит качество жизни, что в свою очередь положительно повлияет на прибыль.

Не стоит забывать и о фруктах, так как они являются поставщиками важнейших элементов, необходимых для нормализации обмена веществ. Рекомендуется ежедневно съедать не менее 400 граммов фруктов и ягод, распределяя это количество на 5-6 порций.

Конкуренция в современном покере настолько высока, что игрок вынужден добывать преимущество не только из технических навыков, но и из сопутствующих факторов – питания, спорта и психологии. Даже небольшое улучшение каждого из этих параметров ускорит путь к покерному Олимпу и воплощению мечты об "игре, которая приносит свободу".