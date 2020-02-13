Покерное сообщество сочувствует кандидату в президенты США

Представитель Демократической партии Эндрю Янг, который активно болел за легализацию онлайн-покера в США, выбыл из гонки по результатам праймериз.

Сегодня онлайн-покер в США является легальным лишь в четырех штатах. Серьезный удар по индустрии нанесла «черная» пятница – 15 апреля 2011 года ФБР заблокировало в Соединенных Штатах деятельность всех онлайн-платформ из-за подозрения в мошенничестве.

С тех пор покер на родине игры понемногу выходит из подполья, а Эндрю Янг обещал ускорить этот процесс. Инициатива кандидата в президенты прогнозируемо нашла немало сторонников в покерном комьюнити. В частности, свою поддержку Эндрю Янгу выразил один из мастодонтов игры Даниэль Негреану. Канадец даже организовал покерный турнир в поддержку своего кандидата.

Не оставил Негреану политика без теплых слов и после его капитуляции в предвыборной гонке.

Очень горжусь кампанией Эндрю Янга и верю, что это лишь первый из многих его вкладов в развитие страны, – написал покерист в Твиттере.