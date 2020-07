В 2014 году Даниэль Колман выиграл турнир The Big One for One Drop с бай-ином один миллион долларов. Тот триумф принес американцу более 15 миллионов долларов призовых, а также браслет победителя WSOP.

Именно тогда Дэн окончательно вошел в историю покера. Закрепился в статусе звезды... а также подтвердил реноме чудаковатого парня. По непонятным причинам Колман буквально сбежал от прессы. Он отказался комментировать свою победу и проигнорировал традиционную триумфальную фотосессию. Впоследствии американец оправдался, что просто не хотел лишний раз рекламировать покер. Читайте также: Первые герои WSOP: чемпион за голосованием и промотур по США Конечно такая подозрительная реакция вызвала бурные дискуссии, так как мало кто понял поступок Колмана. Тем более в финальном хедз-апе он победил самого Негреану. Что должно было бы добавить американцу мотивации сделать фото на память. Но Дэн выдержал немалый поток критики. Покеристы начали вспоминать, что американец и раньше вел себя чудаковато. Поговаривают, во время игры в онлайне Колман довольно часто оскорблял соперников в чате. Сам Даниэль оправдывался, что так он боролся с собственной склонностью к потере контроля.

Колман против Негреану. Фото: SmartSpin А с контролем у этого парня действительно не все в порядке. Он сразу продемонстрировал талант к покеру, но в начале своей карьеры Дэну никак не удавалось вовремя остановиться. Он мог выиграть один турнир и все призовые за него сразу же вложить для входа в более дорогие соревнования. И это без передышки. Известно, что в живой покер американец начал играть в 2008 году. До того он активно и успешно играл онлайн, заработав себе средства для поездок на живые соревнования. Но даже несмотря на всю свою неоднозначность и скандальность, Колман вполне справедливо считается одним из лучших игроков своего поколения. За карьеру в офлайн-турнирах, Даниэль выиграл почти 29 миллионов долларов. Он занимает 12-ю строчку в рейтинге самых успешных покеристов в истории.