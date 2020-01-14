Покерный "Оскар-2020": как будут выбирать победителей

Уже 6 марта во Лас-Вегасе пройдет вторая церемония награждения героев года Global Poker Awards. После того, как прошлогоднюю церемонию раскритиковали за то, что некоторые награды получили "случайные люди", организаторы изменили принцип отбора номинантов.

Каждый из них теперь будет проходить отбор в несколько этапов. Сначала круг претендентов определит узкая группа специалистов каждой отдельной категории, затем свое слово скажут эксперты. А в конце фамилии героев вынесут на открытое голосование.

Кроме того, количество наград в этом году расширят – всего будет 25 номинаций. Среди главных – игрок-мужчина и игрок-женщина года. Здесь все уже решили цифры. Призы получат американец Алекс Фоксен и Кристен Бикнелл из Канады, которые завершили год на первых местах рейтинга GPI. Для Алекса этот успех стал вторым подряд, а для его девушки Кристен – это уже третий подряд триумф!

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Также на церемонии отметят турнир года, прорыв года, лучшего покерного журналиста и других. Конечно, не забудут отметить и легенд покера. В прошлом году, например, награду в номинации "Достижения в покере" получил Дойл Брансон.