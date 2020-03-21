Полмиллиона за две недели: Фил Гальфонд отыграет свои деньги

Звездный американский покерист Фил Гальфонд продолжает стремительно сокращать отставание в хедз-ап битве против онлайн-игрока с ником "VeniVidi1993".

Дебютный поединок Galfond Challenge начался неожиданно. Гальфонд никак не мог приловчиться к действиям соперника. И когда его проигрыш достиг почти миллиона евро, Фил решил взять паузу.

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Наконец после долгих раздумий Гальфонд решил не складывать оружия, а продолжить борьбу. Похоже, американский хайролер принял абсолютно правильное решение. Ведь за две недели он отыграл уже полмиллиона евро. А это больше половины его отставания.

Из последних одиннадцати сессий "Veni" выиграл лишь две. Его лидерство сейчас уже не такое впечатляющее — 383 тысячи евро. Соперникам осталось сыграть еще чуть больше трети запланированной дистанции из 25-ти тысяч раздач.

Следующими соперниками Фила в Galfond Challenge будут звезды офлайна Кейтс, Шварц и Перкинс, а также онлайн-игрок "ActionFreak".