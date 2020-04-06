Правила игры в покер: советы для начинающих

Игра в покер – это хорошая возможность провести время весело. А также с пользой. Ведь эта игра заставит вас обдумывать свои действия, просчитывать наперед, иногда прибегать к хитростям. А также надеяться на удачу. И для начала стоит ознакомиться с главными правилами игры в покер.

Что такое покер?

Покер – одна из азартных карточных игр. История покера насчитывает более 500 лет, а сама игра зародилась в Италии, Испании, Франции и Германии. Однако она тогда очень отличалась от современного покера. Хотя главный принцип игры был сохранен – собрать лучшую комбинацию карт, чем соперник, выиграв банк. Также важным элементом игры были и остаются торги.

На сегодня существует около сотни разновидностей покера, среди которых Техасский Холдем" (Texas hold'em), "Омаха" (Omaha), "Дро-покер" (Draw poker), "Стад-покер" (Stud). Самым распространенным из них является "Техасский Холдем".

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Какие карты используют?

Относительно колоды карт, то чаще всего используют на 52 карты (четыре масти от двойки до туза). Хотя могут играть и колодами в 32, 36 или 54 карты.

Формат игры в покер

Играют в покер, обычно, в кардрумах (cardroom), в интернете (онлайн покер) или дома. В первом случае это клубы, где собираются и играют игроков покер. Для игры Онлайн используют покеррумы (pokerroom). Также играть в покер можно дома с друзьями.

В покеррумах вся игра происходит на сайте с другими игроками онлайн. Каждый игрок в покер имеет свой аккаунт, в который он может зайти с любого компьютера или мобильного телефона. Преимуществом такого формата является то, что игрок в покер может самостоятельно выбрать стол с уровнем ставок, сыграть в свободное время в удобном месте.

В кардрумах участникам важно физическое присутствие, когда есть возможность вживую сыграть против соперника, прибегнуть к блефу или другим профессиональным хитростям. Это можно сделать и дома в кругу друзей.

Цель игры в покере

В покере есть две главные цели. Первая – это сыграть комбинацию при раздаче и выиграть ее. Игра состоит из нескольких таких раздач (пока у соперников есть деньги в банке, или желание играть). Вторая – более глобальная – это обыграть соперников за столом, выбив их один за одним во время раздач. А значит – собрать максимальный банк.

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Что такое ставки и торги в покере?

Каждый игрок начинает игру со своим стеком – это общее количество фишек, которыми располагает игрок на текущий момент игры. Именно фишки из собственного стека игрок использует для ставок – бету.

В покере есть четыре этапа торгов, во время которых игроки делают ставки. Они называются префлоп, флоп, торн и Ривер. Во время торгов игрок может принять ставку (call, колл), поднять ставку (raise, райз) или же сбросить карты (fold, фолд). Игрок, сбросивший карты, выбывает из розыгрыша.

Есть еще чек (check). При чеке игрок имеет право остаться в игре (не сбросить карты), не поднимая ставку, если до этого никто не сделал райз. Однако это возможно только во время флопа, торну или ривере. Если игрок сделал чек, следующий после него тоже может это сделать. Пока один из игроков не сделает райз. Тогда другим придется либо принимать ставку, либо сбрасывать карты. В том числе и тем, кто в начале сделал чек.

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После окончания каждого этапа торгов, когда все игроки сделали одинаковую ставку (или сбросили карты), открывается еще одна карта. И снова начинаются торги. Так вплоть до четвертого раунда. После него наступает шоудаун (showdown), в котором игроки, оставшиеся с картами, открывают их. Именно тогда и определяется победитель – игрок с лучшей комбинацией карт. Или же игрок, который остался один во время торгов (другие игроки сбросили карты).

После окончания розыгрыша в офлайн-турнирах игроки могут выйти из игры в любой момент до следующей сдачи, забрав имеющийся банкролл (bankroll, это сумма на счету игрока, которую он использует для игры в покер). На турнирах по покеру игра продолжается до определения победителя за столом.

Игроки в покер

В покер играют от 2 до 10 человек. В первом случае это будет игра один на один. До десяти игроков за одним столом обычно собираются во время турниров. Каждый из игроков занимает место за столом, менять во время игры нельзя. И только после этого начинается игра.

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Кто такой дилер?

Важным участником игры в покер является дилер. Именно он сдает карты, а двое игроков по левую руку от него ставят малые и большие блайнды (Small Blind и Big Blind). Его обозначают отдельной фишкой "батон" (button). При этом дилер может как участвовать в раздаче, так и пропускать ее. После окончания раздаче дилером становится следующий игрок по часовой стрелке.

В онлайн-покере роль дилера выполняет компьютер, а переходят только фишки малого и большого блайнда.

С чего начинается игра на примере Texas Holdem

Когда все игроки сели за стол, определяется дилер. Слева от него два следующие игроки делают обязательные ставки – малый и большой блайнды.

Для чего нужны обязательные ставки и блайнды (Small Blind и Big Blind)

Для того, чтобы сделать покер более активным для игроков, применяют анте – когда все участники делают незначительный вклад в банк, или же блайнды – обязательная ставка до начала раздачи. Это делается для того, чтобы стимулировать игроков отыграть поставленные деньги, а также сформировать начальный банк. Есть малый блайнд (Small Blind) и большой блайнд (Big Blind). Они оба по левую руку от дилера.

Условно, малый блайнд при раздаче составляет 1 доллар, большой блайнд – 2 доллара. Поэтому следующие игроки, которые хотят принять участие в раздаче, должны ставить уже минимальную ставку – те же 2 доллара. Игрок с малым блайндом должен сравнять предыдущие ставки (если они не были подняты – добавить только 1 доллар). При следующей раздаче малый и большой блайнды переходят на следующих игроков по часовой стрелке. А игрок с малым блайндом становится дилером.

Как происходит игра в покер

После того, как игроки займут свое место за игровым столом, определяется дилер и блайнды. Перед ними ставят соответствующие фишки.

Все игроки начинают игру со своим стеком. Это та сумма, с которой они и будут играть. Если это покер в кругу друзей, то, обычно, он одинаков у всех (по договоренности). В онлайн-покере он определяется заранее определенными ограничениями.

Еще перед тем, как игроки сделают ставки (за исключением малого и большого блайнда), дилер сдает карты – по две каждому игроку. Эти карты не показывают соперникам и называются "карманные", или же "руки". Сама сдача – это префлоп. Только когда карты сданы, игроки делают свои ставки – отвечают на большой блайн, поднимают ставку или сбрасывают карты.

После того, как торговля закончена, на стол выкладывается еще три карты. Они открыты. Именно с этими картами на столе и "карманными" картами игрок может формировать комбинации (о том, какие есть комбинации в покере – ниже).

Тогда начинается второй раунд торгов – флоп (flop). Его начинает игрок, который был с малым блайндом. При этом он может как сделать райз или фолд, так и просто сделать чек. Это вариант, при котором он остается в игре, не поднимая ставку. Следующие игроки могут сделать чек. Однако если хотя бы один из игроков сделает ставку (райз), другим по очереди придется либо отвечать на нее (сделать колл), либо сбросить карты.

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Когда торги закончены, на стол выкладывается четвертая карта, и начинается торн (turn) – третий раунд торгов. Игроки оценивают свои шансы собрать комбинации и делают ставки, аналогично предыдущему раунду торгов. Стоит отметить, что в это время у игрока есть шесть карт (две на руках, четыре на столе), но комбинации могут состоять максимум из пяти карт. Хотя комбинация может состоять и из двух, трех или четырех карт.

Последний раунд торгов называется ривер (river). Перед тем выкладывает последняя карта.

Шоудаун (showdown) – заключительная фаза любой покерной раздачи, когда игроки, оставшиеся в игре, открывают свои карты и определяется победитель. Побеждает тот игрок, который составит лучшую комбинацию. Если же выявить сильнейшего не удалось (игроки составили одинаковые комбинации), то они делят между собой банк, который есть на столе.

Какие есть комбинации в покере

Комбинация – это основа основ покера. Это набор из пяти карт, которые собирает каждый игрок в каждой раздаче для того, чтобы победить.

Рассмотрим комбинации от сильнейшей до самой слабой:

Роял-флеш (royal flush): когда игроку удается собрать от "10" до "туза одной масти.

Стрит-флеш (straight-flush): когда удается собрать пять карт подряд одной масти.

Каре (four of a kind): четыре карты одного значения (например, четыре короля).

Фул-хаус (full house): три карты одного достоинства и две другие карты одного значения. Например, 2-2-2 и 7-7.

Флэш (flush): пять карт одной масти, но не по-порядку. Например, 2-5-6-9-Д бубнов.

Стрит (straight): карты разных мастей в порядке их значимости. Например, 2-3-4-5-6.

Тройка или сет (three of a kind): три карты одного значения. Например, 7-7-7.

Две пары (two pairs): две карты одного достоинства и две другие карты одного значения. Например, 3-3 и 10-10.

Пара (one pair): две карты одного значения. Например, 4-4.

Старшая карта или кикер (high card) – самая большая карта (это когда никто за столом не сумел собрать комбинацию, и тогда побеждает тот игрок, у которого на руках высшая карта).

Если у игроков выпадают одинаковые по значимости комбинации, выигрывает та, в которой старшая карта. Например, пара троек старше пары двоек.

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Типы лимитных ставок

В покере применяется три типа лимита ставок. Об этом предупреждается заранее. Это "без лимита", "пот-лимит" или с "фиксированным лимитом".

"Без лимита" позволяет игрокам делать ставки и рейзы любого размера в пределах своего стека (общее количество фишек, которой располагает игрок на текущий момент игры).

"Пот-лимит" позволяет игрокам делать ставки и рейзы любого размера в пределах текущего размера общего банка на этот момент игры.

"Фиксированный лимит" – это структура лимита ставок, которая позволяет игрокам делать ставки и рейзы фиксированного размера. Размер фиксированной ставки для каждого раунда торгов определяется заранее.

В турнирах с фиксированным лимитом разрешено сделать одну ставку и три рейза. В пот-лимит и безлимитных турнирах не существует ограничения на количество рейзов.

Время игры (в турнирном покере и в кэш-играх)

Время, которое игрок может потратить на покер, может быть разным. Однако для того, чтобы некоторые игроки не затягивали игру (особенно когда за столом много оппонентов), организаторы турниров часто устанавливают ограничение по времени на ход. Во время первого действия это может быть 120-240 секунд. Каждое последующее действие-вдвое меньше времени. Если игрок за это время не сделает ход, его карты автоматически уйдут в пас.

Относительно общей продолжительности игры, то во время турниров – до определения победителя за столом. В кэш-играх игрок может покинуть игру до начала раздачи карт. Поэтому в таком случае он сам формирует, сколько времени готов потратить на игру.

Главные правила игры в покер: топ для начинающих

Главная задача в покере – собрать лучшую комбинацию карт, чем соперник, и выиграть банк.

Каждый из игроков получает по две карты на руки. Остальные – открыты на столе. Комбинация формируется из пяти карт.

Игроки делают ставки по очереди. Они могут либо принять предварительную ставку, либо повысить ее. Или же сбросить карты, выбыв из этой раздачи.

Каждый игрок может играть до тех пор, пока у него есть фишки в стеке. Однако он может выйти из игры в любой момент, однако к тому времени, как ему сдали карты.

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Краткий словарь покера

Банк (Pot) – фишки, поставленные игроками во время торгов, их ставка. Именно за них идет борьба в раздаче.

Банкролл (Bankroll) – имеющаяся сумма фишек у игрока в покер. Это могут быть как внесенные в игру, так и выигранные во время раздач.

Батон (Button) – позиция дилера

Бет (Bet) – первая ставка в раунде торгов.

Блайнд (Blind) – игроки, которые делают обязательные ставки. Есть малый блайнд (Small Blind) и большой блайнд (Big Blind).

Доска или стол (Bord) – пять открытых карт на столе. Именно с ними игроки могут образовывать комбинации.

Вабанк или ол-ин (All-in) – ситуация, когда игрок ставит все имеющиеся у него фишки.

Большой блайнд (Big Blind) – обязательная ставка. Она ставится сразу после малого блайнда еще до того, как игрок получит карты на руки.

Каре – комбинация, когда игрок собирает четыре карты одного ранга, например четыре короля.

Колл (Call) – ситуация во время торгов, когда игрок принимает предварительную ставку, уравнивая ее.

Малый блайнд (Small Blind) – меньшая из двух обязательных ставок. Малый блайнд обычно составляет половину большого блайнда.

Пара – комбинация в покере, когда игроку удается собрать две карты одного ранга, например 9-9.

Префлоп (Preflop) - первый круг торгов после раздачи "карманных карт" и до открытия флопа.

Райз (Raise) – ситуация во время торгов, когда игрок поднимает ставку.

Сет (Set) – комбинация из трех карты одного ранга, две из которых "карманные". Например, игрок имеет две "восьмерки" на руках, а на столе лежит 2-5-8-Д-Т.

Старшая карта (High card) – ситуация в покере, когда ни у кого из игроков нет никаких собранных комбинаций. Тогда победа достается тому, у кого старшая карта на руках. Такую карту также называют кикер.

Стрит (Straight) – комбинация из пяти последовательных карт, например 5-6-7-8-9.

Стрит-флеш (Straight-flush) - комбинация из пяти последующих карт одной масти.

Торн (Turn) – третий раунд торгов, когда на стол выкладывается четвертая карта.

Флеш (Flush) – комбинация из пяти карт одной масти, например 2-3-7-10-К бубнов.

Флеш-рояль, роял-флеш (Royal flush) – комбинация из пяти самых высоких последовательных карт одной масти, например 10-В-Д-К-Т. Самая сильная покерная комбинация.

Флоп (Flop) – второй раунд торгов, когда на стол выкладываются первые три карты.

Фолд, фолд (Fold) – ситуация, когда игрок сбрасывает карты в пас и выбывает из раздачи.

Фул-хаус (Full house) – комбинация, которая состоит из сета и пары.

Чек (Check) – ситуация, когда игрок никто перед игроком не повысил ставки, поэтому он тоже может "пропустить ход, оставшись в игре.

Шоудаун (Showdown) – последняя фаза игры, когда игроки открывают свои карты для определения победителя раздачи.

Что нужно для игры в покер: Краткая версия

Для игры в покер следует изучить базовые понятия игры. Среди них комбинации (можно воспользоваться подсказками выше), правила ставок и торгов, знать базовые понятия терминов (как вот малый блайнд или райз).

Если же вы решили сыграть с друзьями, то вам необходимо будет колода карт и фишки, которыми и будете делать ставки. Но правила игры и комбинации тоже необходимо помнить.

Хорошей игры!