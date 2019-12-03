Психология в покере: тильт

Этот покерный термин, как правило, "вступает в игру" после серии неудач одного из игроков. Или же бэд бита – поражение покериста с очень сильной комбинацией. Иными словами тильт – это потеря психологического равновесия, которая сопровождается неправильными, даже авантюрными решениями.

Как следствие, игрок в состоянии тильта способен за короткий промежуток времени распрощаться со своим стеком. Ведь зачастую объявляет олл-ин на префлопе, играет агрессивно и лузово с широким диапазоном рук. Словом, пытается как можно быстрее вернуть себе утраченные фишки.

Для твоих оппонентов это отличная возможность хорошо заработать. Правда частенько коса наталкивается на камень. Большие стратеги нередко имитируют тильт и загоняют в ловушку падких на фишки соперников.

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Среди звездных профи тильт часто сопровождает владельца 15-ти браслетов WSOP Фила Хельмута.

Рецептов, как противостоять тильту в покере, немного. Только опытным игрокам с высоким уровнем самоконтроля удается вернуться в свою игру после черной полосы. А для большинства советуем покинуть стол и отложить реванш до лучших времен.