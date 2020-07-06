Мэт "Bodeyster" Боди стал очередным героем онлайн-версии Всемирной серии покера. Дерзкий любитель намекнул о своих амбициозных планах еще перед стартом WSOP и сумел победить уже в четвертом турнире серии.

29-го июня Мэт Боди порадовал своих читателей в Твиттере шутливым, на первый взгляд, постом. Психотерапевт по образованию и профессиональный игрок в фризби пообещал, что станет открытием 51-й Всемирной серии покера, которая проходит в сети Интернет. Через неделю фолловерам Мэта было уже не до смеха. В его послужной список добавилась графа – чемпион Всемирной серии покера.

Очередной браслет WSOP online разыграли в турнире по Безлимитному Холдему с турбированной структурой и судьба титула определилась уже после шести часов игры. Покеристы сделали 1179 входов, инвестировав в призовой фонд по 500 долларов. Почти пятая часть "пирога" (530 550 долларов) досталась победителю.



Мэт "Bodeyster" Боди (слева). Фото: Твиттер покериста

Крупнейший в карьере триумф Мэт "Bodeyster" Боди отпраздновал в доме своего отца, пропиарив свою страницу в Твиттере уже более эффективно. Кроме того золотого браслета, чемпион пополнил банкролл более чем на 91 тысячу долларов.

Куда скромнее заработок по итогам 4-го турнира WSOP у самого титулованного игрока в истории серии Фила Хельмута. Погоня американца за шестнадцатым браслетом завершилась на этот раз на 37-м месте (1963 доллара). Большой интерес онлайн-версия WSOP вызывает не только у покерных селебретис. Виртуальный подиум четвертого ивента замкнула покеристка Кейтлин Диллон (42 603 доллара).