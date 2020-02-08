Путь к успеху без глубокого банкрола: покерные сателлиты

В 2003 году Крис Манимейкер на собственном примере доказал, что в покере нет ничего невозможного. Американский бухгалтер выиграл главное событие Всемирной серии покера и положил в карман 2,5 миллиона, инвестировав в турнир меньше 40 долларов.

Свой путь к званию чемпиона мира Крис Манимейкер начал с участия в онлайн сателлите, разновидность покерного турнира, который дает возможность квалифицироваться в дором событии при незначительных капиталовложениях. Другими словами, сателлит – это отборочные соревнования, где игроки сражаются за билеты на турнир с существенными бай-ином.

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Большое количество турниров-сателлитов можно найти на большинстве онлайн-платформ в различных интерпретациях. Это и МТТ фрироллы, и турниры в формате Сит-н-Гоу и дисциплины за бонусные очки. Кроме того, онлайн-сателлиты часто является трамплином для участия в масштабных "живых" турнирах.

Несмотря на свою доступность сателлиты требуют особого стратегического подхода. В отличие от традиционного МТТ турнира, здесь представителям призовой зоны достается одинаковое вознаграждение. А значит и стратегия игры, в частности на баббле, является другой. Кроме того, турниры-сателлиты, как правило, происходят в турбо или гипер-турбо режиме.