Организаторы серии суперхайроллеров Triton Poker до последнего не теряли надежду на визит в Лондон. Впрочем, соревнования для покеристов с бездонным банкроллом пришлось отменить ради их безопасности.

Старт серии запланировали на 31-е июля. На протяжении девяти дней покерные толстосумы должны были разыграть миллионы фунтов в семи элитных турнирах. Самый дешевый бай-ин в рамках Triton Poker Super High Roller Series London – 25 000 фунтов. А изюминкой фестиваля покерной роскоши должен был стать самый дорогой турнир в истории – за 1 050 000 фунтов.

Читайте также: Звезды Манчестер Юнайтед сыграют в покер, чтобы побороть вирус

Организаторы серии, впрочем, не могут обеспечить безопасное пребывание участников в столице Англии, учитывая пандемию. Лондонский этап серии суперхайроллеров был последним в календаре Triton Poker, а потому разборки богатейших покеристов, очевидно, придется отложить на следующий год.