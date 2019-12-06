Разновидности покера: Дро

Дро-покер – это одна из старейших разновидностей этой игры. Его считают родоначальником всех популярных ныне покерных дисциплин.

До 1930-х годов Дро-покер был безапелляционно самым популярным видом. Сейчас, правда, этот вариант чаще используют для семейных или дружеских партий, чем для серьезных турниров. Что впрочем, не делает его менее интересным. Именно в Дро-покер, к примеру, играли герои легендарного сериала "Друзья".

Базовые правила у Дро мало чем отличаются от Холдема. Играют такой же полной колодой, тоже перед раздачей делают слепые ставки – блайнды, работают все те же комбинации. Отличий впрочем также достаточно. На руки каждый игрок получает не две, а сразу пять закрытых от соперников карт. Соответственно открытые карты на стол уже не будут ложиться, ведь каждый игрок может составить полноценную комбинацию из собственной руки.

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После раздачи начинается первый круг торгов. Здесь все стандартно – фолд, кол, рейз. Те игроки, что остались в деле (не спасовали) получают возможность обменять от одной до пяти своих карт, чтобы собрать желаемую комбинацию. Обмен – бесплатный. После обмена происходит второй и последний круг торгов, игрок с самой сильной комбинацией, или тот, кто заставил остальных сбросить карты – побеждает.