Разновидности покера: Стад

Семикарточний стад – один из старейших видов покера. Он был популярным еще до того, как безапелляционное первенство среди видов этой игры захватил Техасский Холдем. В игре могут принимать участие от двух до восьми игроков. Существенное отличие от Холдема или Омахи в том, что в стаде нет флопа, терна или ривера, то есть общих для всех участников карт.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СТАВКИ

Анте – обязательн для всех игроков ставка в банк перед игрой.

Обычно, семикарточний стад начинается с обязательного взноса от ВСЕХ игроков, размер которого составляет 20% от минимальной ставки. Каждый игрок должен поставить анте, прежде чем раздадут карты.

Бринг-ин – после того, как карты розданы, каждый игрок должен показать одну свою карту. Тот, у кого она окажется самой низкой должен сделать ставку размером в половину минимальной (бринг-ин). Если слабая карта будет одинаковой у двух или более игроков, то ставку будет делать тот, кто сидит ближе к левой руке дилера. Этот вклад будет считаться вашей первой ставкой в раунде. Поэтому вам не придется доставлять деньги, чтобы увидеть следующую карту. Так будет до тех пор, пока кто-то не поднимет вашу ставку.

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РАУНДЫ

Всего здесь существует 5 раундов со ставками. В семикарточном стаде максимальный размер допустимой ставки является фиксированным. Все ставки и их поднятия в этой игре должны быть равными или минимальной или максимальной ставке, зависящей от раунда игры. В течение первых двух раундов все ставки и их повышение должны быть равными минимально разрешенной ставке. В третьем, четвертом и пятом раундах – максимальной. Например, вы играете в 3/6 долларов семикарточний стад. В таком случае, базовые ставки в двух первых раундах будут 3 доллара, а в трех следующих – 6 долларов. В течение одного раунда разрешено сделать максимум три повышения ставки.



Стад. Фото: commons.wikimedia.org

Первый раунд – каждому игроку сдают две карты лицом вниз и одна следующая открыта. Игрок с самой слабой открытой картой вносит вклад в размере половины минимальной ставки. Он также может поднять, поставив полную минимальную ставку. Во время своего хода каждый игрок может выбросить карты в пас, принять ставку (поставить столько же как предыдущий игрок) или поднять ее. Напомним, что все повышения должны быть равными минимальной разрешенной ставке.

Второй раунд – каждый участник получает одну открытую карту. Игрок с лучшей готовой комбинацией получает право ходить первым. Тот же процесс будет повторяться в третьем и четвертом раундах. В пятом раунде игроки получают последнюю свою седьмую карту, впрочем в отличие от трех предыдущих, она будет закрытой от соперников.

Шоудаун (открытие карт) – каждый, кто не сбросил своих карт в конце последнего раунда торгов, получает возможность открыть свою руку. Соответственно, игрок с самой сильной 5-карточной комбинацией в руке становится победителем раздачи и забирает банк.