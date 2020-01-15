Разрушитель мифов воссоздал покерный набор из легендарного фильма "Шулера"

Знаменитый блогер и бывший ведущий популярной программы "Разрушители мифов" Адам Сэвэдж сумел воспроизвести покерный набор с, пожалуй, самого известного фильма о покере – "Шулера".

В фильме он принадлежал главному вору – криминальному авторитету из красноречивым именем Тедди КГБ. Видео с уже готовым набором Сэвэдж выложил на своем Youtube-канале:

Похвалить Сэвэджа за работу уже даже успел сценарист фильма Брайан Коппельман, который высказал желание лично посмотреть на копию знакового реквизита.

Фильм "Шулера" (англ. "Rounders") вышел в прокат в 1998 году и стал настоящим хитом среди тех, кому не безразличен покер. Что в конечном итоге неудивительно – владелец 10-ти чемпионских браслетов WSOP Джонни Чен играет в фильме самого себя, а главный герой в исполнении Мэта Деймона раз за разом цитирует книгу "Суперсистема", другой легенды покера Дойла Брансона.

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По сюжету, герой Деймона несколько раз сходится за покерным столом с упомянутым Тедди КГБ в исполнении несравнимого Джона Малковича. Фильм не стал слишком успешным в прокате, однако получил очень лестные отзывы от многих профессиональных игроков. По их мнению авторам удалось блестяще воссоздать дух и атмосферу напряженных покерных дуэлей.