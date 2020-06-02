Месяц напряженных баталий, 371 турнир с широким диапазоном бай-инов, немало рекордов и фантастическое выступление украинцев. В онлайне финишировал весенний чемпионат по покеру.

Наши покеристы, несмотря на изнурительную турнирную дистанцию, не остались в тени, а игрок с патриотическим ником "samuraiUA" завоевал уже 13-й титул. Будущий чемпион оставил за спиной почти полторы тысячи соперников в хедз-ап турнире с прогрессивным нокаутом. В итоге, стартовый взнос в 215 долларов "samuraiUA" превратил в 34 051 доллар.

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13-й титул позволил Украине финишировать на высокой 8-й позиции в национальном зачете весенней серии. А это лучший результат наших покеристов за все предыдущие годы. Пальма же первенства в таблице осталась за британцами, которые в целом собрали 46 трофеев, на один меньше у бразильцев.

Руи "RuiNF" Феррейра. Фото: pokercentral

Что касается персональных достижений, то лучшим игроком весеннего чемпионата признали представителя Нидерландов Руи "RuiNF" Феррейру. За победу в индивидуальном зачете "RuiNF" получил 50 тысяч долларов. Без лавров по итогам чемпионата не остался и Конор "blanconegro" Дринан, который выиграл в течение весенней серии рекордные 5 титулов.