Рекордные победы и миллионы гривен призовых в топовой покерной онлайн серии весны

На PokerMatch завершилась первая неделя крутой серии онлайн-турниров Turbo PONT. Уже разыграны миллионы гривен призовых и 22 трофея в титульных турнирах, а впереди еще больше половины дистанции!

Все турниры по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру в серии онлайн-турниров Turbo PONT проходят с аншлагами. Игроки соревнуются в покерном мастерстве, и те, кто играет недавно, дают достойный отпор опытным регулярам. Итак, интрига относительно того, кто дойдет до финального стола и победит, есть в каждом турнире.

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Пока только двум игрокам удалось выиграть два титула в серии. Первым стал покерист с ником kamrad, а в начале этой недели к нему в почетном списке присоединился Стас shrekpoker91 Галатенко. Близко ко второй победе в серии подошел и juggler19, но вчера Антон уступил в хедз-апе вечернего турнира по Омахе.

Серия Turbo PONT. Фото: PokerMatch

Также отметим три попадания за финальные столы стримеров PokerMatch. В среду Алена alohahaloha заняла восьмое место в дневном турнире, также восьмым в турнире по Омахе стал Роман magicriver1, а в турнире по Холдему четвертым финишировал Степан solianyk. Лучший результат в команде стриімеров показал пока что Игорь netigor, который стал вторым в турнире по Китайскому покеру на старте серии.

Полный список победителей титульных турниров серии смотрите на официальном сайте PokerMatch.

В ближайшие дни список чемпионов серии Turbo PONT обязательно пополнится новыми именами. С пятницы до воскресенья на PokerMatch состоится еще 11 титульных турниров по разным видам покера и в разных форматах. Настраивайтесь на положительные эмоции, интересные раздачи и, конечно же, на крутые призы! Удачи!