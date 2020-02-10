Рекордный выигрыш года: в украинском онлайне покерист заработал за ночь 235 000 гривен

В ночь с субботы на воскресенье в украинском покер-руме PokerMatch состоялся третий в этом году турнир PokerMatch Million с призовым фондом 1 000 000 гривен.

100 лучших игроков турнира попали в призовую зону и заработали минимум по 2 000 гривен. В этот раз за финальным столом сделок не было, а победителем турнира стал игрок с ником follik, который выступает на PokerMatch под флагом Латвии.

В хедз-апе follik одолел оппонента с ником inveb и получил за свои старания 235 000 гривен. Столько в этом году в турнирах-миллионниках на PokerMatch еще не выигрывали!

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Напомним, что первый турнир-миллионник подчинился Степану Солянику из Тернополя (156 000 гривен призовых), а победителем второго топ-турнира стал игрок с ником ava (118 000 гривен).

Тем временем популярный воскресный нокаут-турнир Sunday PKO Champions собрал 627 входов и общий призовой фонд в 338 500 гривен. Лучшим бойцом вечера стал игрок с ником vytgipeq. За первое место он получил более 37 620 гривен призовых и еще дополнительные 28 115 гривен за выбивание соперников.

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