Серьезные деньги в День смеха: станьте чемпионом турнира на 100 000 гривен

Украинский покер-рум PokerMatch 1 апреля проведет турнир с небольшим бай-ином в 11 гривен и крутой гарантией в 100 000 гривен. Этот турнир точно поднимет вам настроение.

Турнир [100k] Keep Calm on April 1 начнется в 19:30 по Киеву и пройдет в формате ре-энтри, без ребаев и аддонов. Поздняя регистрация — 4 часа. А те, кто зарегистрируется до начала турнира, получат на 25% больше фишек. И это не шутка!

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Зарегистрироваться в турнире вы можете уже прямо сейчас, а отобраться можно в сателлитах за копейки. Поэтому спешите забронировать себе место в крутом турнире в самый веселый день года.

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