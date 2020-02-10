Шахматный король идет в ол-ин

Вскоре покер получит мощную поддержку от еще одного интеллектуального вида спорта. Популяризацией спортивного покера всерьез займется действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен.

Норвежская звезда пополнит ряды послов одной из покерных онлайн-платформ Unibet Poker. И будет заниматься продвижением интеллектуальной игры прежде всего у себя на родине. Главный лозунг, с которым Карлсен будет выполнять свою миссию, – "Удача не является случайностью". Мол, в шахматах, как и в покере, залогом успеха является мастерство и опыт, подкрепленные математической базой. А благосклонность фортуны – лишь своеобразный бонус за выполненную работу.

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Магнус Карлсен. Фото: microsoft.com

Выдающихся результатов в покере у Магнуса Карлсена пока нет. Впрочем, как известно, картежная игра уже более десяти лет является одним из главных хобби шахматного короля. Более того, Карлсен неоднократно намекал, что рассматривает покер как одну из альтернатив шахматной карьере. А такая практика в последние годы довольно популярна.