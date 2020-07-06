Популярный покер-рум PokerMatch отметит свой День рождения и разыграет миллионы гривен призовых!

Серия "Летний PONT"

Рум PokerMatch начнет июль серией "Летний PONT" с гарантией более 4 миллионов гривен. Она стартует 9 июля, и за девять дней непрерывного экшена игроки смогут получить трофеи в 21 титульном ивенте по различным видам покера.

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Кроме борьбы за призы, покеристы также испытают свои силы в акции "Турниромания Летний PONT", которая начнется одновременно с серией. Самые настойчивые участники разделят между собой еще 100 тысяч гривен!

Фриролл ко дню рождения PokerMatch

PokerMatch уже неоднократно доказывал, что является самым креативным покер-румом в мире! В этот раз рум решил провести репетицию своего Дня рождения и анонсировал бесплатный турнир с впечатляющим призовым фондом в 100 тысяч гривен! Фриролл стартует 14 июля, в 14:00 по Киеву, а регистрация на него будет открыта за целую неделю до начала!

Нужно отметить, что регистрация не требует никаких паролей или кодов, поэтому каждый игрок может попасть за стол уникального турнира и завоевать первый приз. Заманчивое предложение!

Праздничный турнир Happy Birthday PokerMatch

В июле PokerMatch будет отмечать свое четырехлетие, и в честь этой знаменательной даты пройдет супертурнир Happy Birthday PokerMatch с гарантией 4 миллионов гривен. Украинский онлайн еще никогда не видел такой гарантии в одном ивенте, поэтому событие действительно уникальное!

Чемпион этого супертурнира гарантированно получит 1 миллион гривен, поэтому выполняйте условия акции и зарабатывайте билет, ведь прямого бай-ина не будет!

Развязка конкурса "Мисс PokerMatch"

Конкурс покерных королев вступает в решающую стадию, и теперь мы сможем насладиться их красотой в прямом эфире! Семь финалисток запишут короткий ролик-визитку, в котором расскажут о себе, а потом примут участие в стриме на официальном канале PokerMatch в Twitch. Лучшая участница будет определена с помощью голосования зрителей, стримеров и жюри PokerMatch!

Конечно же, любители покера не останутся без любимых акций и турниров. Горячие июльские дни можно будет сделать прибыльными с помощью акций "Дневник регуляра" и "Дневник микрорегуляра", "Летний спринт", "Легкие деньги", "Турниромания-2020", Cash Drop, а также ивентов Saturday Workout 11 и 22 кг.

Регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас, получайте мгновенно до 2500 грн на свой счет и проведите это лето с пользой! Крутые турниры и уникальные трофеи ждут вас!

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