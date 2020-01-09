Школа покера: простой способ оценки стартовых рук
Система Хатчинсона – система разработана для новичков в покере, что позволяет определить силу любой стартовой руки и принять решение, как ее разыгрывать.
Похожий подсчет очков используют в различных карточных играх довольно давно. К покеру же он добрался в 1997 году, когда Эдвард Хатчинсон опубликовал свою систему в канадском покерном журнале. Основой этой системы являются очки, которые начисляются за те или иные преимущества, что имеет стартовая рука.
Система Хатчинсона для Техасского Холдема
Ценность руки:
- +16 баллов за туза в руке
- +14 баллов за короля
- +13 баллов за даму
- +12 баллов за валета
- +11 баллов за десятку
- +"Х" баллов за остальные карты, где "Х" – номинальная ценность карты (6, 8, 9…)
Потенциал руки:
- +10 баллов, если карты на руке это пара
- +4 балла, если карты одной масти
- +3 балла, если на руке коннекторы
- +2 балла, если коннекторы с одной дырой
- +1 балл, если коннекторы с 2 дырами
Позиция:
- +3 балла, если вы в средней позиции за столом
- +5 баллов, если вы на кат-оффе или баттоне
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Если в итоге сумма ваших баллов равна или больше 30 – вы можете принять ставку (сделать лимп). Если сумма больше чем 34, вы можете делать рейз, или заколоть его.
Пример: У вас на руках Q бубна 10 бубна. 13 баллов за даму + 11 баллов за десятку + 4 балла за карты одной масти + 2 балла за коннекторы с одной дырой = 30 баллов. Поэтому с этой рукой вы можете лимпить в любой позиции, а в поздней – даже рейзить.
Система Хатчинсона дает лишь приблизительное представление о силе руки. Она не учитывает немало факторов, как стиль оппонентов, динамику за столом, или размер стека. Но в то же время, она является простой и понятной для новичков и способна помочь им на первых этапах знакомства с покером.