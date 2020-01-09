Школа покера: простой способ оценки стартовых рук

Система Хатчинсона – система разработана для новичков в покере, что позволяет определить силу любой стартовой руки и принять решение, как ее разыгрывать.

Похожий подсчет очков используют в различных карточных играх довольно давно. К покеру же он добрался в 1997 году, когда Эдвард Хатчинсон опубликовал свою систему в канадском покерном журнале. Основой этой системы являются очки, которые начисляются за те или иные преимущества, что имеет стартовая рука.

Система Хатчинсона для Техасского Холдема

Ценность руки:

+16 баллов за туза в руке

+14 баллов за короля

+13 баллов за даму

+12 баллов за валета

+11 баллов за десятку

+"Х" баллов за остальные карты, где "Х" – номинальная ценность карты (6, 8, 9…)

Потенциал руки:

+10 баллов, если карты на руке это пара

+4 балла, если карты одной масти

+3 балла, если на руке коннекторы

+2 балла, если коннекторы с одной дырой

+1 балл, если коннекторы с 2 дырами

Позиция:

+3 балла, если вы в средней позиции за столом

+5 баллов, если вы на кат-оффе или баттоне

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Если в итоге сумма ваших баллов равна или больше 30 – вы можете принять ставку (сделать лимп). Если сумма больше чем 34, вы можете делать рейз, или заколоть его.

Пример: У вас на руках Q бубна 10 бубна. 13 баллов за даму + 11 баллов за десятку + 4 балла за карты одной масти + 2 балла за коннекторы с одной дырой = 30 баллов. Поэтому с этой рукой вы можете лимпить в любой позиции, а в поздней – даже рейзить.

Система Хатчинсона дает лишь приблизительное представление о силе руки. Она не учитывает немало факторов, как стиль оппонентов, динамику за столом, или размер стека. Но в то же время, она является простой и понятной для новичков и способна помочь им на первых этапах знакомства с покером.