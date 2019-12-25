Школа покера: термин "рыба"

Профессиональные термины, специализированная лексика и даже жаргонизмы – неотъемлемые спутники покерных баталий. Зачастую за овальным столом звучит слово, присущее для еще одной настольной дисциплины, – домино. Впрочем в покере термин "рыба" имеет совсем другое значение.

"Рыбой" или "фишем" (от англ. – fish) в покере называют слабого, часто неопытного игрока. Принимающего минусовые для своего банкролла решения, а соответственно является лакомым соперником для более опытных и маститых покеристов. Поэтому последние устраивают своеобразную покерную рыбалку, охотясь на стек "рыбы".

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Недостаток опыта – не единственный критерий, по которому игрок может получить позорное прозвище. Нередко "рыбы" водятся среди покеристов с тугим кошельком, для которых покер – не более чем развлечение и способ пощекотать себе нервы. Такие "фиши" не утруждают себя изучением тонкостей игры и садятся за стол без четкой стратегии. Они легко прощаются со своими фишками, но одновременно очень опасны. Создав себе соответствующую репутацию, "рыба" рано или поздно с добычи превращается в охотника. Однако на дистанции "фиши" обречены на фиаско.

В англоязычной покерной среде нерациональных игроков также отождествляют с представителями фауны. Там их называют ослами (англ. – donkey), или же дураками.