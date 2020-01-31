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Смертоносный коронавирус атакует покерное сообщество

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Коронавирус / Фото: via-ap

Из-за эпидемии, которая уже унесла больше 200 жизней, организаторам Triton Poker Series пришлось на неопределенный срок отложить старт покерной серии суперхайроллеров.

Соревнования для толстосумов должны были стартовать 10 февраля на южнокорейском острове Чеджу. До китайской провинции Хубэй, эпицентра свирепствования коронавируса, более тысячи километров. Впрочем, организаторы Triton Poker Series не хотят рисковать здоровьем участников и их семей.

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Поэтому, престижную серию пришлось перенести на неопределенный срок. Официальное заявление о перспективах проведения соревнований организаторы обнародуют 10 февраля.

Теги: Новости Спорта Спорт Покер матч Мировой покер
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