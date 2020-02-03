Сокровища покеристов: неотъемлемый атрибут игры – фишки

Покер – игра различных стратегий и стилей, у которой, к тому же, есть много разновидностей. Впрочем цели игры остается единой – собрать как можно больше фишек.

В самых популярных покерных сериях, таких как WSOP или EPT, весь арсенал фишек измеряется десятками килограммов, а их общая стоимость – десятками тысяч долларов. Ведь профессиональные атрибуты игры изготавливают из керамики и металла. Тогда как любительские фишки создают из недорого пластика и композитов, из-за чего они легче.

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Впрочем общий признак между элитными и обычными фишками таки существует. Речь о их окраске, которая соответствует определенному номиналу. Конечно, некоторые казино уходят от стандартного дизайна, о котором речь пойдет дальше.



Покерные фишки. Фото: Gamblersbargainden

В турнирном покере, как правило, не увидишь белых и красных фишек. Единички и пятерки, зато органично вписываются в кэш-игру. Фишка номиналом в 25 единиц – зеленая, 50 – синяя, 100 – черная, 500 – пурпурная.

На поздней же стадии турнира в игру вступают желтые фишки – 1000 единиц, розовые – 5000 и оранжевые или голубые – 10 000. Активной эксплуатации фишек с большим номиналом предшествует обязательная покерная процедура – чип-рейз. Дилер или менеджер турнира изымает из обращения "мелочь", которая потеряла свою актуальность в процессе роста блайндов. Поэтому фишки с небольшим номиналом меняют на более дорогие.

В масштабных турнирах, которые собирают несколько тысяч игроков и могут длиться до недели, чип-рейз осуществляют несколько раз. А на финальном столе в бой идут даже фишки с номиналом в миллион единиц.