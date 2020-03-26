Стас "shrekpoker91" Галатенко: "Со старта серии был уверен, что всех порву"

Киевлянин Стас "shrekpoker91" Галатенко выдал феноменальный результат на серии Turbo PONT, которая с успехом прошла в марте на PokerMatch. В 58 турнирах Стас 30 раз попадал в призовую зону и выиграл сразу шесть трофеев, включая кубок чемпиона Main Event! Как это у него получилось и стоит ли ждать новых рекордов, Стас рассказал в интервью сайту PokerMatch.

– Шесть трофеев, кубок Main Event, первое место в гонке на Gipsy Team… Как это вообще возможно?

– Всё возможно, если постараться (улыбается). Знаешь, я ещё в самом начале серии был уверен, что всех порву. И наша команда тоже станет лучшей. Получилось!

– Глядя на статистику, можно подумать, что у тебя всё складывалось легко…

– Ну, я немного удивился, когда игрок kamrad выиграл сразу два турнира на старте серии. Подумал, ну ничего себе, наверное, его нереально будет догнать. Но оказалось, что выигрывать много турниров не так уж и сложно (улыбается). Проблема была в другом. Всё, что я выигрывал в турнирах, с утра успешно проигрывал в кэше. Каждый вечер приходилось начинать с чистого листа.

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– То есть с мотивацией проблем не было?

– Да уж. Вроде бы выиграл, а на счету копейки. Снова делал депозит и – катать турниры! Не поверишь, но перед Main Event с учётом всей этой истории у меня игра шла в "ноль". Но благодаря победе в "мейне" закончил месяц в плюс.

– А сам Главный турнир как проходил для тебя?

– Если честно, я не особо рассчитывал на победу в "мейне". Мне важно было попасть в призы, набрать какие-то очки, чтобы отстоять первое место в лидерборде на Gipsy Team. Но потом смотрю, 30 человек в игре осталось, 20… Пришлось сконцентрироваться.

– Знаю, что ты не любитель делить призовые, но в концовке Main Event сделка таки состоялась…

– Уговорили! Там забавная история получилась. Когда нас осталось пятеро, решили глянуть "числа". Я был небольшим чип-лидером, посмотрел… Вроде как мало выходит. Продолжили игру, а соперники начали писать в чате: "Шрек, ну давай делить. Тебе что, мало денег…". В общем, уже договорились остановить игру, шла последняя раздача. Я "запушил" 6-8 одномастных, и один из соперников нажал колл. У него была пара десяток, но это его не спасло. В итоге поделили на четверых, и я забрал кубок.

– Команда у вас тоже собралась солидная. С Тарасом "Дизельком", который бы капитаном, давно знаком?

– Очень давно, ещё с университета. А первая встреча надолго запомнилась. На Новый год я был у своих друзей в Тернополе. Сплю и чувствую, что меня кто-то лупит, пытаясь разбудить. Оказалось, это был Тарас. Тогда он в покер еще не играл. Потом уже пересекались на сериях, смеялись над той историей.

– Как вы планировали в команде игровой день?

– План был простой – играть все турниры и выигрывать! У нас в команде подобрались универсальные спортсмены, все опытные ребята (вместе с Тарасом и Стасом в пятёрке также были игроки ayo, mack_laud и sox – Авт.).

– А как играли друг против друга, если оказывались за одним столом?

– Ты на что намекаешь? Нет, никакого тимплея! Спроси у Юры "mack_laud", что он думает, после того, как я выбил его с финалки одного из турниров по Холдему. Так что всё честно.

– Ты выиграл турниры по всем видам покера на серии. Но, все-таки, какая дисциплина для тебя основная?

– Если брать турниры, то Холдем, конечно. Но стараюсь подтягивать и остальные.

– Как оценишь поле PokerMatch и саму серию в целом?

– Хорошее поле, можно разгуляться. Много любителей, которые приходят поиграть турниры в своё удовольствие. Хорошо, что на серии все турниры были в формате "турбо", иначе было бы сложно отыграть всю дистанцию.

– Следующая серия PKO PONT стартует уже 3 апреля. Ты в деле?

– Само собой! Тем более снова будет лидерборд на Gipsy. Возможно, в этот раз сам буду капитаном команды.

– Будет ли новый рекорд по трофеям?

– Поглядим, как сложится. Я не против!

Интервью подготовил Евгений Смертенко