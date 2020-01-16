Стю Ангер: история лучшего игрока в покер

Стюарт Эррол Ангер – один из лучших игроков в покер, а по мнению многих профессиональных покеристов, вообще самый талантливый игрок, который когда-либо садился за покерный стол. Для такого громкого утверждения, впрочем, есть и объективные основания.

В общем Ангер завоевал лишь 5 браслетов WSOP, но при этом до сих пор остается единственным в истории, кому удалось трижды выиграть Главное событие WSOP (1980, 1981, 1997). За эти достижения в 2001 году Стюарта внесли в Зал славы покера, правда... посмертно.



Стю Ангер за игрой в покер / dailysquib

Стю родился в 1953 году в Нью-Йорке. Его отец был владельцем небольшого бара, в котором периодически проводили турниры по разным карточным играм. Поэтому уже в 14 лет Стю Ангера называли лучшим во всем Нью-Йорке игроком в Джин Рами (еще одна интеллектуальная игра в карты). Дальше началась цепочка событий со смерти близких, любви к алкоголю и проблем с мафией, которые заставили Ангера перебраться в Лас-Вегас, где он наконец познакомился с покером.

В 1980-ом Ангер завоевал свой первый чемпионский браслет Main Event WSOP, одолев в финальном хедз-апе уже тогда легендарного Дойла Брансона. Это восприняли как счастливую случайность, которая больше никогда не повторится. Но уже в следующем году он снова выиграл Главное событие, завоевав кроме того еще один браслет WSOP в Лоубол 2-7.

Ангер был один из первых, кто вел откровенно агрессивную игру, столь популярную за современными столами. Благодаря этому Стю, раз за разом побеждал казалось гораздо более опытных оппонентов.



Стю Ангер – чемпион Main Event WSOP / dailysquib

Впрочем, вместе с успехом к Ангеру пришли и искушения, которым он не смог противостоять. Стю подсел на тяжелые наркотики. В 1990-м году на третий день Главного события WSOP его нашли в отеле без сознания от передозировки. При этом до того, он успел создать себе такой гандикап в фишках, что все равно занял 9-е место в Main Event и выиграл 25 тысяч долларов.



Стю Ангер с последним трофеем / dailysquib

В 1997-м дела у Стю шли уже совсем плохо, но лучший друг Билли Бакстер буквально заставил Ангера принять участие в Main Event, заплатив за него взнос. Бакстер надеялся, возвращение к любимому делу поможет Ангеру справиться с зависимостью. Даже в таком состоянии Стю все же выиграл турнир, доказав свою гениальность. До сих пор никому не удалось повторить его успех и трижды выиграть Main Event WSOP. Самому Ангеру это, впрочем, не слишком помогло. Практически весь выигрыш пошел на наркотики и покерист в итоге умер от инфаркта в 1998 году.

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О Стю Ангере написали книгу One of a Kind, а в 2003 году даже сняли фильм High Roller: Stu Ungar Story.