Топ-5 покер-румов на реальные деньги: где играть украинцам в 2020 году

Для успешной игры в покер нужно не только хорошо знать правила, умело использовать различные стратегии и разгадывать планы противников. Не менее важны комфорт за столом (реальным или виртуальным) и уверенность в том, что сможешь без проблем получить свой выигрыш.

Предлагаем обзор наиболее популярных онлайн-платформ для игры в покер, которые хорошо зарекомендовали себя, в частности, на украинском рынке.

PokerMatch

Популярный покер-рум, который уже четвертый год работает специально для игроков из Украины. PokerMatch предлагает аж 12 видов бонусов для своих новичков.

Для игроков с небольшим банкролом есть возможность через многочисленные сателлиты квалифицироваться даже в турниры масштабных серий. Общий призовой фонд некоторых из них составляет десятки миллионов гривен.

Читайте также: Как разбогатеть с нуля: стратегии игры во фрироллах

Также в руме проходит много акций для начинающих кэш-игроков низких лимитов. Самая дешевая игра – от 0,02 грн!

На PokerMatch, кроме традиционных Холдема и Омахи, есть возможность выигрывать солидные призовые в турнирах и кэш-игре по китайскому покеру.

За кэш-столами Холдема и Омахи, игроки могут сорвать бэд-бит джекпот. Также крупный джекпот может выпасть в быстрых Windfall-турнирах.

Кроме того, украинская платформа служит трамплином для успешной игры в оффлайне. PokerMatch дает возможность отобраться на серии "живых" турниров, которые проходят в Украине и за рубежом.

Валюта игры – гривна. Депозиты в гривне, долларах и евро. Диапазон бай-инов в турниры – от 0 (фрироллы) до 1 100 гривен. Онлайн – 5 тысяч игроков. Минимальная сумма депозита – 1 гривна, кэш-аута – 250 гривен. Рейкбек – до 40%. Удобное мобильное приложение. Круглосуточная служба поддержки.

Главные фишки:

игра на гривну

12 разновидностей бонусов для новичков

разнообразные акции для начинающих и регуляров

турнирные серии с большими гарантиями

PokerStars

Лидер на рынке онлайн-покера. Главный козырь PokerStars – большое количество турниров со значительными призовыми фондами. Иногда, во время крупных покерных серий (WCOOP, SCOOP), призовой фонд отдельного турнира может составлять несколько миллионов долларов. Кроме того, PokerStars благодаря сателлитам дает возможность наиболее амбициозным игрокам участвовать в популярных "живых" сериях.

В то же время к новичкам рум является не слишком приветливым. Здесь отсутствуют любые бездепозитные бонуси и не слишком много фрироллов. Кроме того, поле игроков на PokerStars очень сильное, что делает жизнь начинающих крайне непростой.

В то же время PokerStars предлагает самое больше на рынке разнообразие игр и лимитов. Кроме того, софт покер-рума является самым качественным среди конкурентов.

Валюты игры – доллар, евро. Средний суточный онлайн – 55 тысяч игроков. Минимальная сумма депозита – 5 долларов, кэш-аута – 100 долларов. Мобильное приложение: IOS и Android.

Главные фишки:

солидные призовые

большой выбор игр и лимитов

более 15 лет опыта на рынке

PartyPoker

Один из старожилов среди покер-румов, который в игре еще с 2001 года. Авторитетный бренд, которому доверяют игроки во всем мире.

Основную ставку PartyPoker делает на многостоловые турниры. Хотя, конечно, здесь довольно легко можно найти и кэш-игры с лимитами от 1-2 центов до 200-400 долларов, и популярный ныне "быстрый" покер. Рум опирается прежде всего на своих постоянных игроков, которым предлагает немало бонусов. Для новичков их ощутимо меньше. Party Poker – одна из немногих платформ, которая дает возможность использовать покерные трекеры.

Как и PokerStars, PartyPoker несколько раз в год организовывает масштабные серии МТТ-турниров с большими призовыми фондами. А бай-ин на отдельный ивент может достигать 25 000 долларов. Минимальный вступительный взнос на турнир (не считая фрироллов) – 22 цента.

Валюта – доллар США. Онлайн – 10 тысяч. Минимальная сумма депозита и кэш-аута – 10 долларов. Поле игроков – выше среднего уровня мастерства. Мобильное приложение: IOS и Android.

Главные фишки:

масштабная сетка турнира

небольшая сумма минимального депозита и кэш-аута

софт поддерживает использование покерных трекеров

888poker

Этот рум привлекает начинающих, ведь дарит бездепозитний бонус – 88 долларов. Правда, новый игрок получает всю сумму небольшими частями раз в день. Еще один плюс для новоприбывших – много фрироллов.

Кроме того, платформа организовывает ежедневные турниры для игроков разного уровня мастерства, а также предлагает отобраться на более дорогие ивенты благодаря сателлитам, начиная с бай-ина в 1 цент.

Кэш-игры также рассчитаны на игроков с разным банкроллом – лимиты от 1-2 центов до 500-1000 долларов.

Валюта – доллар США. Онлайн – 8 тысяч. Минимальная сумма депозита и кэш-аута – 10 долларов. Мобильное приложение: IOS и Android.

Главные фишки:

бездепозитний бонус

много фрироллов и недорогих турниров

возможность транзакций между игроками

GGПокерок

Покер-рум с масштабной азиатской сети GGnetwork стремительно завоевывает европейский рынок, поэтому новичкам предлагают щедрый бонус на первый депозит – 1 000 долларов. Сумму можно получить частями в течение 180 дней в виде рейкбека. Бонусы игрокам доступны также благодаря десятку разнообразных акций.

GGПокерок предлагает большое количество турниров разного диапазона бай-инов – от фрироллов до ивентов со стартовым взносом в 500 долларов. Поле игроков довольно слабое, много игроков из Азии.

Валюта GGПокерок – доллар США. Минимальный депозит и сумма вывода средств – 10 долларов. Онлайн – 15 тысяч игроков. Поле игроков довольно слабое. Мобильное приложение: IOS и Android.

Главные фишки: