Уже более 50 турниров состоялось в рамках Мировой серии покера (WSOP) в онлайн-режиме. Большинство из них прошли без значительных успехов украинцев, впрочем, сейчас наши соотечественники все ближе подбираются к заветному браслету.

Недавно пробиться на финальный стол WSOP удалось Михаилу Красницкому, а теперь его успех повторил Руслан "zverrmvp" Назаренко. Он стал участником финалки в турнире по Пот-Лимит Омахе с бай-ином 400 долларов.

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Добраться до браслета Руслану не удалось, однако даже седьмое место в ивенте WSOP – крутой результат. Тем более, что 16 497 долларов – это самые крупные призовые в карьере Назаренко. До сих пор лучшим результатом украинца была чуть меньшая сумма (16 375 долларов), которую он получил за 5-е место на одном из турниров EPT Barcelona в 2015 году.

Возвращаясь к WSOP, то победителем успешного для Руслана турнира стал ирландец Иган О'Ди, которому достались 100 тысяч долларов призовых. Это первый браслет в карьере ирландца, впрочем в покерном сообществе его хорошо знают. В 2011 году Иган был участником финального стола WSOP Main Event вместе с нашим Антоном Макиевским. Украинец тогда вылетел восьмым, а О'Ди – шестым, с призом в 1 720 831 долларов.