Украинские покеристы успешно выступили в Чехии

В чешском Розвадове, который не безосновательно все чаще называют европейским Лас-Вегасом, завершилась серия Spanish Poker Festival (SPF). Пробиться в призовую зону в ее Главном турнире удалось сразу нескольким украинцам.

Main Event SPF 2020 собрал до 1333 спортсменов, которые заплатили вступительный взнос 250 евро. Учитывая еще и реентри, которых собралось 385, призовой фонд турнира составил солидных 359 062 евро. Около 59 тысяч из них достались победителю турнира Алексею Мишуку из Израиля. Кроме того, он получил еще и билет на Main Event WSOPE, стоимостью 10 000 евро.

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Что касается украинцев, то никому из них не удалось пробиться на финальный стол, впрочем Максим Рыжко подобрался совсем близко. Он финишировал 14-м. Максим получил 2 916 евро, что стало лучшим результатом в его карьере. Совсем немного отстал от соотечественника Денис Каплин у которого 16-е место и 2 588 евро призовых. Кроме того в призовую зону попали Олег Гайсюк (836 евро), Владислав Козинец (633 евро), Николай Лакатош (633 евро) и Дмитрий Быстровзоров (502).