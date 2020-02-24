Украинские покеристы везут деньги из Таллинна

Сразу несколько украинских игроков в покер сумели пробиться в призы на серии Kings Tallinn.

Лучше всех выступил Олег Удовенко. Он занял пятое место в турнире по китайскому покеру. Входной билет стоил 550 евро. Более полусотни участников гарантировали хорошую сумму победителю – почти 9000 евро. Олег Удовенко же за пятое место получил 1830 евро и подтвердил свое реноме специалиста по этому виду игры.



Олег Удовенко / фото: gipsyteam

Другой украинец Юрий Третьяков до призов здесь не "дожил". Он вылетел на четырнадцатом месте.

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Зато Юрий заработал на другом турнире в столице Эстонии. В соревнованиях по безлимитному холдему, с бай-ином 550 евро, он занял 24-е место и получил 900 евро. Такую же сумму за 20-ю итоговую позицию заработал Валерий Скударь. 72-летний (!) украинский покерист продолжает регулярно попадать в призы международных турниров.

В частности, Скударь несколько лет назад победил на соревновании в Монте-Карло. После этого был шестым на PokerMatch UA Millions. А в прошлом году стал вторым на TOP EVENT в Минске. Валерий Маркович уверенно шагает к отметке 10 тысяч долларов призовых за карьеру в живых турнирах.

В призы на серии в столице Эстонии пробились и другие украинцы, в частности: Максим Лавров, Евгений Павленко, Вадим Бабисов и Артем Нечиталюк.