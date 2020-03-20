Украинский стример заработал 76 тысяч гривен благодаря бэд-бит джекпоту на PokerMatch

Стример PokerMatch Степан Соляник пополнил свой банкролл на солидную сумму, став участником счастливой кэш-раздачи на популярной украинской покерной платформе.

Из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, покеристы активно штурмуют онлайн. Украинский покер-рум PokerMatch – не исключение. Тем более, если на платформе часто разыгрывают кругленькие суммы благодаря бэд-бит джекпотам в кэш-играх в Холдем и Омаху.

Стример из Тернополя Степан Соляник убедился в этом на собственном опыте. За столом Холдема с блайндами 2.50/5 грн "solianyk" собрал каре дам, а его оппонент vovik_15 – каре девяток. Сладкое поражение принесло последнему почти 134 тысячи гривен. Соляник, как непосредственный участник бэд-бита, получил более 76 тысяч.

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Почти по 10 тысяч гривен получили другие участники стола. Еще почти по 100 гривен бонуса досталось 416 игрокам, которые в это время играли за джекпот-столами Холдема. В общем, благодаря бэд-биту, разыграли более 325 тысяч гривен.