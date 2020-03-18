В Европе бум онлайн-покера из-за коронавируса

Пандемия коронавируса уже существенно ударила по Европе, что привело к карантину в большинстве стран континента. Это, конечно, отразилось и на покере: живые серии отменяют, а казино закрывают.

Эти факторы спровоцировали настоящий бум в онлайн-покере. Количество игроков в турнирах существенно выросло. Ко всему еще и отменили практически все спортивные события, из-за чего в покер подалось немало людей из бетинга.

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Покерист Ник Джонс поделился данными, которые наглядно иллюстрируют бум в онлайн-покере. Это график мирового трафика кэш-игр в онлайне:

Главным лидером по приросту стали итальянцы, чья страна больше всех в Европе пострадала от коронавируса. Вот график пятилетней динамики онлайн-покера в Италии:

А ось загальний трафік по усій Європі:

Следовательно, все ведущие онлайн-румы стараются предложить игрокам максимум возможностей полезно и приятно провести время. Так в популярном украинском покер-руме PokerMatch с ажиотажем продолжается серия Turbo PONT с общим призовым фондом 5 000 000 гривен. Титульные турниры проходят ежедневно. А уже в ближайшее воскресенье, 22 марта, состоится Main Event серии с бай-ином 550 гривен и гарантией в 1 000 000 гривен.