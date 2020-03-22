В Германии легализовали онлайн-покер

Правление Германии решило вывести прибыльную игорную сферу из тени чтобы пополнить бюджет страны.

Новый закон вступит в силу первого июля 2021 года.

Читайте также: Лас-Вегас замирает: в столице развлечений закрывают все казино

До 2008-го года игорная индустрия в Германии не регулировалась. Но потом власти страны решили запретить онлайн-покер. Играть разрешалось только на платформах операторов, зарегистрированных в других государствах.

Поэтому немецкие покеристы регулярно соревновались в сети. А все доходы шли в бюджеты других стран. Поэтому федеральное правление Германии решило изменить ситуацию и наполнить казну государства.

Азартные игры в интернете легализуют. Более того, позволят лицензироваться операторам, которые создадут собственные платформы для игр, в том числе и покера.

Определенные сдерживающие факторы авторы закона все же решили сделать. В частности, рекламировать такие онлайн-ресурсы позволят только в определенные часы суток, а также сформируют конкретные лимиты на суммы ставок.

Напомним, в начале года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Но дальше внедрение этой инициативы в жизнь поставили на паузу.