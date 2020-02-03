В украинском онлайне покеристам раздали миллионы гривен

На PokerMatch закончилась акция "Счастливые пары", в которой игрокам раздали более 3 600 000 гривен, что стало рекордом онлайн-покера в Украине и в соседних странах!

Ежедневно за собранные комбинации с парами дня игроки получали до 100 000 гривен дополнительных призовых! В общем от 5 до 1 000 гривен за комбинации с парой дня получили 8 018 разных игроков!

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Интересно, что самой прибыльной оказалась карманная пара 5-5. В течение акции с ее помощью покеристы заработали 401 425 гривен.

Чаще всего в "Счастливых парах" фортуна улыбалась игроку с ником chestar, который получил в целом 64 015 гривен призовых.