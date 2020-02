Великий "циркач" снова в игре

Основатель знаменитого "Цирка дю солей" Ги Лалиберте окончательно попрощался со своим детищем. Канадский миллиардер продал последние 10 % акций компании и готов сконцентрироваться на любимом хобби – покере.

То, что для Лалиберте покер не более чем развлечение, подтверждают его сомнительные успехи в этой игре. Поговаривают, что с 2006 по 2012 год канадский толстосум "спустил" за овальными столами более 30 миллионов долларов. Но эти неудачи не отбили у Лалиберте желание оставаться верным любимой игре.

В 2012 году энтузиаст основал собственный покерный турнир для избранных Big One for One Drop. Билет на ивент стоил миллион долларов, что было несомненным рекордом на то время. Еще один рекорд – самую большую сумму призовых – оформил победитель грандиозного турнира. Антонио Эсфандиари положил в собственный карман беспрецедентные более 18 миллионов долларов.



Ги Лалиберте. Фото: cdnpokerchick

Интересно, что и основатель Big One for One Drop в том турнире не отставал. Ги Лалиберте финишировал пятым, забрав 1,834 миллиона долларов призовых. Пока что это самое большое достижение канадца в покере и капля в море его инвестиций в игру. Правда, своего последнего слова богач еще не сказал. Состояние Лалиберте "Forbes" оценивает в 1,1 миллиарда долларов. Поэтому запас, чтобы взять реванш, у чудака еще есть.