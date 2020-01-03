Во все тяжкие: звезда культового сериала Аарон Пол наводит шумиху в покере

Американский актер, звезда сериала "Во все тяжкие" ("Breaking bad"), Аарон Пол (Джесси Пинкмен) демонстрирует незаурядное упрямство за покерным столом.

Аарон хотя и не профессиональный покерист, но определенная история в этой игре у него уже есть. К слову, первый блин был комом: американец довольно быстро вылетел из Главного События WSOP. Но с тех пор звездный актер регулярно появляется на всевозможных турнирах.

Конечно, не слишком гибкий график американца не позволяет ему полноценно начать покерную карьеру, но при первой лучшей возможности Аарон с удовольствием садится за стол.



Аарон Пол. Фото: Pokercentral

Собственно, даже в период съемок актер вполне может играть в покер — онлайн. Полу приписывают ник "Aron0621" и его успехи в сети. В частности, выигрыш около 300 тысяч долларов в турнире высоких лимитов. Стоит отметить, что действовал "Aron0621" агрессивно, местами даже нагло. Поэтому получить 300 тысяч долларов ему помогла благосклонность фортуны. Поведение достойно звезды сериала "Во все тяжкие".

Еще Аарон может записать в свое покерное резюме участие в Летней лиге Global Poker League. Он выступал за команду "LA Sunset". В дуэли тет-а-тет победил капитана команды соперника "Paris Aviators" Фабриса Сулье.

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Организаторы GPL отмечают, что за стол Пол садится не для того, чтобы "засветить лицо", он действительно очень любит покер. Сейчас Американец много снимается, поэтому не может полностью отдаться этой игре. Но кто знает, может со временем приоритеты Аарона немного изменятся.