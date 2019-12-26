WSOP-2019: итоги и рекорды

С 28 мая по 16 июля 2019 в Лас-Вегасе отгудела юбилейная 50-я Мировая серия покера – без преувеличения главное событие покерного года.

В течение серии состоялись 90 (!!!) титульных турниров. В частности, The Big 50 No Limit Hold'em с бай-ином 500 долларов, что стало крупнейшим живым покерным турниром в истории. Участие в нем приняли впечатляющие 28 371 спортсмен. Победа досталась уроженцу Нигерии Феми Фашакину, который забрал домой более 1 000 000 долларов.



Феми Фашакин – победитель крупнейшего турнира в истории

Главной пищей, впрочем традиционно стал Main Event с бай-ином 10 тысяч долларов и призовым фондом в более 80 миллионов. На этот раз он собрал 8 569 участников – лучший результат с 2006 года. Победителем стал профессиональный игрок Хоссейн Энсан из Германии, который вместе с чемпионским браслетом завоевал 10 000 000 долларов призовых.



Хоссейн Энсан – чемпион Main Event

Читайте также: Покер как профессия: игра в онлайне

Лучшим игроком серии сначала признали одну из главных звезд современного покера Дэниэля Негреану, но после пересчета баллов организаторы поняли что титул должен достаться Роберту Кэмпбеллу. Австралиец в течение WSOP-2019 выиграл 2 браслета и побывал на 4 финальных столах. Негреану тоже 4 раза выходил в финал, впрочем браслетов не выигрывал. Чаще всего же пробивался в призовую зону знаменитый профи Крис Фергюсон – аж 19 заходов на деньги.



Роберт Кэмпбелл – лучший игрок WSOP 2019

Уникальное достижение покорилось американцу Лорену Кляйну. Триумфировав в турнире номер 43 (Mixed Big Bet Event), Кляйн стал всего третьим в истории и вторым после легендарного Дойла Брансона, кому удалось выиграть чемпионский браслет на четырех Мировых сериях подряд.