Как научиться играть и побеждать в покере

Правила игры в покер не сложные и даже интуитивно понятные, но новичкам все же иногда бывает трудно с ходу разобраться что к чему. Мы подготовили для вас максимально полную и понятную инструкцию, прочитав которую, вы не только почувствуете себя уверенно за столом, но и сможете научить друзей премудростей покера. Сегодня поговорим о самом популярном в мире виде игры – техасском холдеме.

В покер за столом играют от 2 до 10 человек. Стандартной колодой на 52 карты.

Цель игры:

Завладеть как можно большим количеством фишек / денег.

Продолжительность игры:

В турнирном покере игра будет продолжаться, пока не определится победитель. В кэш-игре каждый участник имеет право покинуть стол в любой момент.

Процесс:

Каждый игрок получает по две карты. Их не видит никто за столом, кроме того, кому они собственно достались. Позже на стол выкладывают еще пять общих карт. При этом сначала три, а затем еще по одной. Между игроками происходят торги. Из своих двух картах и ​​тех, что на столе игроки составляют комбинации. Их знания – ключевая вещь в покере:

Роял Флеш – самая высокая комбинация в покере, состоящая из пяти карт одной масти от 10 до Туза. Стрит-флеш комбинация из пяти карт одной масти по порядку, другими словами – одномастный стрит. Каре – четыре карты одного ранга. Фулл-хаус – комбинация из трех карт одного ранга и двух – другого. Из двух фулл-хаусов победит тот, у которого 3 одинаковые карты будут старшими по рангу. Флеш – 5 карт одной масти. Стрит – 5 карт по порядку. Сет – 3 карты одного ранга. Две пары – комбинация в которой присутствуют 2 пары карт одного ранга одновременно. Пара – две карты одного ранга. Старшая карта – самая слабая комбинация. Если у игрока нет ни одной из вышеупомянутых комбинаций, то его интересы будет отстаивать старшая карта из тех, которые есть в его распоряжении.



Комбинации в покере (фото: poker.org.ua)

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Доступные игрокам действия

Бет – сделать ставку.

Кол – уравнять ставку, то есть поставить столько же, как и оппонент.

Рейз – поднять ставку.

Фолд – выбросить карты в пас и отказаться от продолжения участия в раздаче.

Чек или пробел – действие позволяет пропускать свой ход, не добавляя фишек в банк, если этого еще не сделали другие игроки.

Ререйз, 3бет – поднятие ставки после рейза.

Обязательные ставки – блайнды:

До того, как начнут сдавать карты, два игрока слева от батона делают ставки вслепую. Первый ставит – малый блайнд, второй – большой блайнд, который равен двум малым. Например, вы играете в покер со ставками 1/2. Это означает, что игрок на малом блайнде ставить 1 фишку, а большой – 2.

Блайнды (фото:alchetron.com)

Раунды торгов

Полная раздача состоит из 4-х раундов торгов, которые еще называют улицами. Первый раунд (префлоп) начинается после сдачи двух карт каждому игроку. После этого на борд ложатся 3 карты (флоп) – стартует второй раунд торгов. После этого открывается еще одна карта (терн) – опять торги. И наконец последняя открытая карта (ривер), после появления которой игроки в последний раз могут сделать ставки.

Попробуем разобраться, как это все работает на примере блайндов 50/100:



Блайнды (фото:pocket52.com)

Префлоп

Все игроки получили по две карты и начинают торговаться. Какие варианты действий?

Сбросить карты, не теряя при этом фишек. Их сбрасывают в общую кучу так, чтобы другие игроки их не увидели. Принять минимальную ставку 100 – это называется "колл". Поднять ставку – рейз (минимальное повышение – ставка вдвое больше большого блайнда. То есть при блайндах 50/100, минимальный рейз – 200).

Первым на префлопе решение принимает игрок, который сидит слева от большого блайнда и далее по часовой стрелке. Последними на префлопе ходят блайнды. Большой блайнд при этом уже поставил 100, и если никто не поднял ставку, он может сделать Чек, после чего будет открыт флоп.

Флоп

На стол выходят три карты лицом вверх, после чего начинается очередной раунд торгов. Теперь право сделать Чек получают все другие участники раздачи, пока кто-то не сделает ставку. В последующих раундах после префлопа первым ходит малый блайнд.

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Флоп (фото:pocket52.com)

Терн, Ривер

Возможности игроков на этих улицах такие же, как и на флопе.



Терн (фото:pocket52.com)



Ривер (фото:pocket52.com)

Шоудаун – открытие карт

Игроки переворачивают свои карманные карты для сравнения комбинаций после ривера. Шоудаун также наступает, когда все игроки, оставшиеся в раздаче, идут ва-банк (олл-ин). В таком случае на стол выкладывают общие карты, которых не хватает (чтобы было пять) и сравнивают комбинации. Лучшая из них побеждает.



Шоудаун (фото:pocket52.com)

Что еще следует знать о холдеме

Форматы игры делятся:

По способу повышения ставок:

Безлимитный – размер максимальной ставки равен размеру стека игрока. То есть в любом раунде торгов игрок может выставить в банк все свои фишки. Это самый популярный вид покера в мире;

Лимитированный – максимальный размер ставки ограничен правилами.

По способу игры: