Жизнь во время карантина: покеристы учат развлекаться

Дружеская покерная община делится рецептами хорошего настроения в условиях самоизоляции.

Из-за эпидемии коронавируса все покерные турниры перенесли или отменили. Игроки ответственно разошлись по собственным домам на карантин. Юмор, спорт, общение и немного алкоголя — у каждого свой вариант веселой жизни в период самоизоляции.

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Скажем, Патрик Антониус подчеркивает, что сейчас отличное время усовершенствовать свою физическую форму.



Патрик Антониус

У Бена Лемба немного другой рецепт. Он будет наслаждаться винами.



"Спасение" Бена Лемба

В сети ходят шутки о том, что вместо фишек в это время в покере можно использовать туалетную бумагу. Сэм Трикетт ценный товары везет домой аж из Сочи.



Сем Трикетт возвращается домой

А Гален Холл во всеоружии готовится к прогулке.



Гален Хол готовится к прогулке

Киты покера Даниэль Кейтс и Эрик Сайдел продолжают сохранять позитивный настрой. Кейтс в социальной сети пошутил:

Может лучше заразиться коронавирусом прямо сейчас. Разве не лучше переболеть ДО ТОГО, как больницы будут переполнены?

Сайдел также продемонстрировал свое чувство юмора:

Если мы продолжим жить на карантине, то у меня гораздо больше шансов быть убитым женой, чем подхватить COVID-19.

Как видим, самоизоляция не такая страшная, если сохранять позитивный настрой.