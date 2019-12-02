Звезда "Барселоны" Жерар Пике заработал на покере более полумиллиона евро

Талантливый спортсмен — талантливый во всем. Многие крупные и даже культовые звезды других видов спорта выбрали себе в хобби именно покер. А для футболистов каталонской "Барселоны" Жерара Пике и Артуро Видаля эта игра стала еще и неплохим заработком.

Пике в футболе выиграл почти все, что только возможно. Он чемпион мира и Европы, триумфатор Лиги Чемпионов и Клубного чемпионата планеты.

Похоже, успехов на зеленых полях защитнику сборной Испании мало. Он постоянный участник домашних этапов серии European Poker Tour. На турниры за пределами Барселоны Пике не ездит из-за активной футбольной карьеры. Но в родном городе Жерар показывает высокие результаты.

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В этом году он "дожил" до финального стола. Что интересно, вместе с еще одним игроком "Барселоны" чилийцем Артуро Видалем. Артуро занял пятое место и заработал свои первые покерные призовые – более 134 тысяч евро.



Жерар Пике и Артуро Видаль. Источник: as.com

Жерар Пике в итоге стал вторым. Его выигрыш составил 352 тысячи евро. На данный момент, это лучший гонорар в покерной карьере игрока. Суммарно на офлайн турнирах испанец уже заработал более полумиллиона евро. Не Пике единственным. Покером занимаются многие звездные спортсмены.

Например, обладатель пяти "Золотых мячей" португалец Криштиану Роналду. В свободное время он охотно блефует за столом. Среди футболистов мода на покер прослеживается. Здесь вам и бразилец Неймар и итальянец Джиджи Буффон. А еще легенда бразилец Роналдо. Он карьеру уже давно завершил, поэтому времени на покер имеет вволю.



Криштиану Роналду. Источник: academypoker

Ярыми покеристами являются легендарные американцы. Баскетболист Коби Брайант и пловец, 23-кратный Олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Говорят, удивительно искусный в этом деле и звезда тенниса Рафаэль Надаль.

Интерес и любовь к покеру главных фигурах других видов спорта подчеркивает, что это игра королей.