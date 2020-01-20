Звезда покера Билзерян проиграл миллион долларов за 40 секунд, поставив против МакГрегора

Известный игрок в покер и актер Дэн Билзерян сделал ставку на бой Конора МакГрегора против Дональда Серроне.

Американец решил поставить на своего соотечественника немалую сумму. Он опубликовал фото с наличными перед боем. Сколько именно там было – точно неизвестно. Однако американские СМИ сообщают, что речь идет об одном миллионе долларов.

Однако МакГреор уже на 40-й секунде отправил Серроне в нокаут, выиграв бой.

Как это было: МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя

Сам Билзериан оказался не слишком доволен после этого, написав "Ха-ха, вот ла**о".

Стоит отметить, что Дэн Билзерян, кроме увлечений покером, является венчурным капиталистом, а также снимается в кино. Себя же он называет "королем Instagram".