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Звезда покера Билзерян проиграл миллион долларов за 40 секунд, поставив против МакГрегора

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Ден Билзерян / sickchirpse.com

Известный игрок в покер и актер Дэн Билзерян сделал ставку на бой Конора МакГрегора против Дональда Серроне.

Американец решил поставить на своего соотечественника немалую сумму. Он опубликовал фото с наличными перед боем. Сколько именно там было – точно неизвестно. Однако американские СМИ сообщают, что речь идет об одном миллионе долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puttin some pocket change on @cowboycerrone who y’all got?

Допис, поширений Dan Bilzerian (@danbilzerian)

Однако МакГреор уже на 40-й секунде отправил Серроне в нокаут, выиграв бой.

Как это было: МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя

Сам Билзериан оказался не слишком доволен после этого, написав "Ха-ха, вот ла**о".

Стоит отметить, что Дэн Билзерян, кроме увлечений покером, является венчурным капиталистом, а также снимается в кино. Себя же он называет "королем Instagram".

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Конор МакГрегор Спорт Мировой покер Покер матч Новости покер матч
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