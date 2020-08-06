В субботу, 8 августа, самый успешный покерист Украины Евгений Качалов будет ждать очередных оппонентов. Покажите свой класс и получите часть от 50 000 гривен!

Не знали, чем заняться в субботу? Выиграйте впечатляющую сумму у звезды покера!

8 августа с 19:00 до 22:00 по киевскому времени амбассадор PokerMatch Евгений Качалов снова будет ждать вас за столами Безлимитного Холдема и Омахи. Игра пройдет на лимитах 25/50 гривен с анте 10 гривен и будет доступна только за специальными столами Challenge with Katchalov (Deep Stack).

Читайте также: Алена Мироненко: "Покер для меня начался с любви"

Кроме этого, покеристы смогут значительно увеличить свою выгоду, заняв призовые места в лидерборде с призовым фондом 50 000 гривен!

Для получения минимального вознаграждения игроки должны набрать не менее 100 очков, которые начисляются по принципу 1 раздача = 1 очко. Эта задача выглядит достаточно простой, ведь Challenge with Katchalov стартует с 00:00 8 августа и будет доступен в течение суток.

Настраивайтесь на большую игру и побеждайте на PokerMatch!

Сильный противник и замечательные призовые – что может быть лучше? Поэтому регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас, получайте до 2500 гривен на счет и покажите свой лучший покер!

Возьмите игру на пляж, загрузив удобное приложение PokerMatch в App Store!