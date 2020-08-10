Кару Скотт знают все, кто хоть немного интересуется покером. Она не только популярная ведущая большинства крупнейших покерных шоу, но и сама достаточно успешна в этой интеллектуальной игре.

За карьеру только в живых турнирах Кара заработала более 600 тысяч долларов. А началось все с ... кино.

Читайте также: Пьяный мастер, или как заработать 700 000 долларов навеселе

Когда я только училась играть в покер, то увидела фильм "Шулеры". Сцена с Джонни Ченом, как Майк говорит о нем, его навыки и то, как казино реагируют на его приход... Это очень меня поразило. После этого, я пересмотрела записи его игры на WSOP и Джонни Чен стал для меня настоящей суперзвездой.

Джонни Чен – один из самых успешных покерных игроков в истории. В его активе 10 браслетов WSOP и он пока последний, кому удалось выиграть два подряд Main Event Мировой серии (1987, 1988).

Еще в начале собственной карьеры Каре Скот удалось встретиться с Джонни Ченом лично и это еще больше убедило ее в том, что она правильно выбрала кумира:

Чен приезжал в Лондон на пресс-тур и каким-то чудом согласился дать интервью нашему маленькому шоу на кабельном канале. Несмотря на это, он был очень вежливым с нами. Помню, я целую неделю готовилась и принесла на интервью 15 страниц заметок, чтобы ничего не напутать. Никогда не забуду того разговора и отношение Джонни.

Впоследствии конечно, я еще не раз брала интервью у Джонни Чена, впрочем до сих пор храню Даму, которую он подписал мне при первой встрече, 15 лет назад.