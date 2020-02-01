Звезду покера громит онлайн-игрок

Известный онлайн-покерист с ником "VeniVidi1993" несколько неожиданно наращивает свое превосходство в хедз-ап битве против Фила Гальфонда.

Несмотря на то, что каких-то чрезвычайно больших провалов американский профессиональный хайролер не делает, "Veni" чуть ли не ежедневно убегает во все больший отрыв. В восьмой день битвы Гальфонд проиграл еще 60 тысяч евро. Теперь преимущество покериста из сети достигло 440 тысяч евро.

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Самый драматический эпизод дня – момент, когда сет тузов Фила "въехал" во флеш оппонента. Американец тогда потерял до 400 тысяч евро! Впоследствии, правда звездный покерист по высоким лимитам сумел отыграться.



Фил Гальфонд. Фото: Youtube

На данный момент соперники уже сыграли почти четверть регламентированного количества раздач - 5700 с 25 тысяч. Если "Veni" сохранит свое преимущество, то Гальфонд заплатит ему 200 тысяч евро. В случае победы Фила, он получит 100 тысяч евро.