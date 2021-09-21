Поки без локдауна: Ляшко розповів, коли Україна перейде в жовту зону
Джерело:"Свобода слова" на ICTV
Віктор Ляшко заявив, що вже 21 вересня в Україні можуть запровадити жовту зону карантину. Тобто локдаун наразі не вводитимуть.
Коли Україна стане "жовтою"
Рішення про жовтий рівень епідемічної небезпеки схвалюватиме Державна комісія з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це міністр охорони здоров'я заявив в ефірі телепрограми.
До теми Школи можуть піти на карантин, незважаючи на 80% вакцинованих працівників: Ляшко назвав умови
Після оголошення рішення має пройти 2 доби. Лише тоді, тобто 23 вересня, Україна повністю перейде у жовту зону карантину.
Якщо це буде, то через 2 дні після рішення ТЕБ та НС введуть з 00:00 годин жовтий рівень небезпеки,
– заявив Ляшко.
Зауважимо, раніше у Кабінеті Міністрів казали, що жовту зону можуть запровадити в Україні вже з 00:00 22 вересня. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів, в яких є достатньо вакцинованого персоналу.
Які обмеження передбачає жовта зона карантину
- Масові заходи можна проводити з урахуванням не більше однієї особи на 4 квадратних метри площі території;
- за столиком в закладі громадського харчування можуть перебувати не більше 4 людей, а відстань між столами – щонайменше 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури можуть працювати із заповненістю наполовину;
- спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише за умови одна особа на 10 квадратних метрів площі.
- обмеження не застосовуватимуть, якщо у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів будуть COVID-сертифікати. Водночас у ресторанах та інших закладах можна буде показати негативний ПЛР- чи експрес-тест.