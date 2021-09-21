Поки без локдауна: Ляшко розповів, коли Україна перейде в жовту зону

21 вересня 2021 , 11:25
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Джерело:

"Свобода слова" на ICTV

Віктор Ляшко заявив, що вже 21 вересня в Україні можуть запровадити жовту зону карантину. Тобто локдаун наразі не вводитимуть.

Коли Україна стане "жовтою"

Рішення про жовтий рівень епідемічної небезпеки схвалюватиме Державна комісія з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це міністр охорони здоров'я заявив в ефірі телепрограми.

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Після оголошення рішення має пройти 2 доби. Лише тоді, тобто 23 вересня, Україна повністю перейде у жовту зону карантину.

Якщо це буде, то через 2 дні після рішення ТЕБ та НС введуть з 00:00 годин жовтий рівень небезпеки,
– заявив Ляшко.

Зауважимо, раніше у Кабінеті Міністрів казали, що жовту зону можуть запровадити в Україні вже з 00:00 22 вересня. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів, в яких є достатньо вакцинованого персоналу.

Які обмеження передбачає жовта зона карантину

  • Масові заходи можна проводити з урахуванням не більше однієї особи на 4 квадратних метри площі території;
  • за столиком в закладі громадського харчування можуть перебувати не більше 4 людей, а відстань між столами – щонайменше 1,5 метра;
  • кінотеатри та інші заклади культури можуть працювати із заповненістю наполовину;
  • спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише за умови одна особа на 10 квадратних метрів площі.
  • обмеження не застосовуватимуть, якщо у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів будуть COVID-сертифікати. Водночас у ресторанах та інших закладах можна буде показати негативний ПЛР- чи експрес-тест.
Зверніть увагу! В Україні фіксують збільшення кількості хворих на коронавірус. Через це  20 вересня уряд  продовжив адаптивний карантин. Він діятиме до 31 грудня 2021 року. 
Автор: Софія Мінджоса