Поки проводимо оборону, наступ у бік Маріуполя – складна справа, – Арестович

Остаточне звільнення Маріуполя від росіян відбудеться. Наразі триває оборона, тож наступ поки що – складна річ.

Про це розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує 24 канал. Водночас він сказав, що 7 березня українські військові пішли в контрнаступ під Маріуполем і розбили танкову роту противника.

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Оборону Маріуполя тримають надійно, – Арестович

"Спочатку ми проводимо оборону. Для того, щоб робити наступ з розмахом у кілька сотень кілометрів, треба трохи накопичити сил, прикрити їх ППО. Це все непросто з військового погляду", – сказав Арестович.

На думку радника керівника Офісу Президента, відповідний наступ проти ворога відбудеться, але пізніше.

Оборону Маріуполя зараз тримають дуже надійно Збройні сили України і військові формування, які там розташовані. Взяти таке місто також буде дуже складно,

– зазначив Олексій Арестович.

Інше питання – гуманітарні коридори. Уряд і міжнародні організації докладають величезних зусиль, щоб створити коридор для виходу мирних мешканців.

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